本报记者 韩 鑫

核心阅读

今年以来，我国生产制造的取暖设备畅销海外，前三季度出口额实现快速增长。这离不开企业的转型升级和技术创新，也离不开我国持续完善的产业体系和产业链。未来，企业还需持续发力，专注转型升级，打造自主品牌，把眼下的出口热度转化为长期的增长动力。

电热水器出口订单不断、电热毯呈现产销两旺、电暖器出现“补单潮”……冬季临近，中国取暖设备迎来一轮出口热。数据显示，今年前三季度，我国电热水器、电暖器等品类对欧洲出口实现快速增长，累计出口额分别为1.6亿美元、8.5亿美元，电热毯出口额同比增长46.1%。

“今年以来，面对需求收缩、供给冲击等压力，多数家电产品对欧洲出口额呈下降态势。”中国轻工业联合会会长张崇和说，在此背景下，取暖设备逆势增长、持续走俏，既成为行业发展的亮点，助力轻工经济稳增长，也展现了中国制造的发展水平。

中国取暖设备何以畅销海外？如何保持出口热度？记者采访了多家相关企业及专家。

淡季旺销助力取暖器企业效益向好

组装、质检、装箱……走进浙江慈溪富运电器有限公司车间，4条生产线正满负荷运转，一台台电暖器从这里下线，销往德国、英国、法国等欧洲国家。

“欧洲的取暖器销售旺季一般在9月份结束，但近期收到不少来自欧洲客户和大型商超等采购商的加急补单。”公司总经理徐松烈介绍，目前企业日产能较去年同期增长50%，一天出货量最多达15万台。

淡季旺销助力取暖器企业效益向好。今年前三季度，富运电器取暖器销售额已超1.5亿元，较往年增长20%以上，其中，新客户追加订单超过2000万元。据宁波海关统计，前三季度，慈溪取暖器出口40.62亿元，同比增长12.6%，其中出口欧盟18.67亿元，同比增长34.8%。

将目光移向广东，同样能感受到中国取暖设备的出口热度。“受欧洲等地能源市场变化因素影响，海外消费者需求旺盛，不少海外进口商追加暖风机、快热炉等取暖类产品订单。”美的生活电器事业部海外产品经理谭成波说，截至10月初，美的生活电器取暖类产品在德国、法国、英国的销售额同比增幅在20%左右。

来自阿里巴巴国际站秋季网交会的最新数据显示，截至10月底，中国生产的新能源储能相关品类交易额增长超过300%，取暖类产品增势良好，其中电热毯需求增长最大，销量同比增长近5倍。“平台上相关品类产品需求激增，不排除受到季节性和短期突发因素的影响。”网交会项目负责人陈唐分析，从长期观察结果来看，销量增长主要得益于国内企业近年来不断提升产品品质，并借力数字化加速跨境电商贸易。

技术创新和完善的产业体系助力中国制造走俏海外

不只是取暖设备，倘若将观察的周期拉长，不难发现，近年来，每当国际市场上一些产品出现供应短缺，中国制造总能及时“补位”、大显身手。

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延，海外消费者囤货意愿强烈，带动中国制造的冰箱冰柜加速“出海”。数据显示，2020年，我国累计出口冰箱数量同比增长35.6%。2021年，海外消费者对绿色出行的需求不断上涨，中国出产的自行车再度成为热销产品，全年出口额超50亿美元，同比增长超40%。

中国制造走俏海外，离不开企业持续推进转型升级和技术创新。

“取暖设备之所以受到青睐，主要在于其以更优的价格、更多的功能，更好契合了海外消费者的需求。”谭成波说，与往年相比，今年海外消费者更加关注产品的节能属性。通过持续增加研发投入，企业研发出暖风机节能发热体，配合加湿模块，不仅提高了热能转化效率，还提升了加热的舒适度，带动海外订单不断增加。

既开发新功能，也推出新产品。根据客户需求，去年广东万和新电气股份有限公司自主研发了兼具节能和美观属性的电壁炉，广受市场欢迎，销量同比增长超30%。据介绍，今年企业自主研发的电烤炉产品，首批面向法国客户的订单正在生产，明年预计还会新增电器产品生产线。

中国制造受到欢迎，离不开我国持续健全和完善的产业体系和产业链。

“慈溪取暖器出口量占全国近1/3，已形成相对完善的产业集群。”徐松烈说，生产一台电暖器，从原材料到零部件都可以就地取材，产能供应相对稳定可靠，还有效降低了物流成本，让产品的国际竞争力更强。

“取暖器热销，与我国家电工厂的强大制造能力密不可分。”赛迪研究院战略研究中心研究室主任孙海尧说，我国家电业在长期市场竞争中，形成了门类齐全、配套较为完整的产业链和一批具有全球竞争力的特色产业集群，领先的技术应用水平和巨大的消费市场为我国家电业进一步提升全球竞争力奠定了坚实基础。

未来仍需专注转型升级，加速海外布局，构建自主品牌

取暖设备畅销海外，彰显了中国制造的强劲活力，如何让眼下的出口热度转化为长期的增长动力？在采访中，不少企业表现得更加理性和从容。

——保持发展定力，专注产品升级。

“虽然当前取暖设备呈现出口热，但不能盲目扩张产能，创新升级才能长久。”徐松烈说，近两年，公司持续推进智能化转型升级，通过产线改造降本增效，扩大产品的性价比优势，助力企业持续发展壮大。

业内专家表示，近年来，国际市场对产品环保和能效的关注度越来越高，不同国家和地区对产品性能要求也有差异，企业应积极把握需求趋势，不断推陈出新。

——布局海外渠道，拓展全球市场。

“虽然今年的订单翻倍增长，但考虑到企业目前在欧洲还没建立起完整的售后服务体系，我们对接单还是有所控制的。”浙江中广电器集团海外营销中心总经理刘丽萍介绍，企业不追求产品销量的一时增长，而是希望加快建设海外网络，在欧洲布局销售中心、售后服务中心、海外仓等，等到时机成熟，或将在海外建生产线。

孙海尧介绍，目前我国家电企业在海外的线上渠道主要是大型国际电商平台。“这些平台已经开放第三方卖家入驻多年，对于新入驻的国内家电企业而言，获取流量成本高、突围难度较大。这就亟须我们自己的电商平台加大力度走出去，为自主品牌拓展全球市场、增强国际竞争力提供渠道支持。”

“从长远来看，家电企业需要持续发力自主品牌建设，不断提升海外市场占有率。”孙海尧说，现阶段我国家电产品出海仍以贴牌销售为主，相较于巨大的生产规模，自主品牌的海外市占率明显偏低。下一步，提升区域品牌认可度、夯实用户群体基础是我国家电企业阔步走出去、迈向高质量发展的重要路径。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经