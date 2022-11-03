图为10月31日拍摄的大藤峡水利枢纽工程全景。

张成栋摄（人民视觉）

本报北京11月2日电 （记者王浩、庞革平）1日，大藤峡水利枢纽工程右岸首台机组（1号机组）投产发电，较原计划提前两个月完成。大藤峡水利枢纽工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程的标志性项目，也是珠江流域关键控制性工程，防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等综合效益显著。工程共配备8台轴流转桨式水轮发电机组，单机容量20万千瓦，总装机160万千瓦。机组安装分左右岸两期进行，其中，左岸3台机组已于2020年7月全部投产运行，截至目前累计发电超84亿千瓦时；右岸5台机组计划于2023年底全部投产。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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