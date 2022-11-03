本报北京11月2日电 （记者杜海涛）全国秋粮收获已接近尾声，当前秋粮正在集中上市，收购工作开局良好、进展顺利。国家粮食和物资储备局最新发布，截至10月31日，主产区累计收购秋粮3034万吨，同比增加434万吨；其中，收购中晚稻1599万吨、玉米1397万吨、大豆38万吨。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，秋粮上市以来，各类企业积极入市收购，市场购销较为活跃，收购进度快于上年。据各地反映，收购中优质优价特征明显，中晚稻优质品种价格比普通品种每斤普遍要高1角钱以上。为切实保护种粮农民利益，国家有关部门已批复江苏、安徽、河南、湖北四省启动中晚稻最低收购价执行预案，共准备收储库点400多个、仓容550万吨左右，能够满足收购需要。截至目前，四省已累计收购最低收购价中晚稻近30万吨。

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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