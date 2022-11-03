第132届广交会官网累计访客数超千万
2022年11月03日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州11月2日电 （记者李刚）记者近日从广交会组委会获悉：第132届广交会自10月15日在线上开幕以来总体运行平稳，截至10月24日，广交会官网累计访客数1042万人，访问量3856万次，分别比上届增长3.27%、13.75%。
本届广交会扩大了参展企业范围，参展企业总数达3.5万家，比上届增长40%；展品总量超330万件，比上届增长10%，参展企业和展品总数双双创历史新高。广交会全球合作工商机构增至177家，来自229个国家和地区的51万名境外采购商注册企业级信息，“一带一路”沿线国家采购商达28.46万人，占比为55.72%；72家跨国大型企业参会，比上届增长41.18%；境内采购商2.49万人观展，比上届增加0.9万人。
《 人民日报 》（ 2022年11月03日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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