图为建设中的浙江省宁波市象山湾疏港高速瞻岐互通工程，如同一条巨龙盘卧在金色的田野上，与碧水青山、河流村庄相互交映，构成一幅壮美的交通画卷。

胡学军摄（人民视觉）

本报北京11月2日电 （记者严冰）记者日前从交通运输部获悉，截至目前，中国综合交通基础设施总规模已位居世界前列。

其中，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成，建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网，机场港口等基础设施建设取得重大成就，航空航海通达全球，邮政快递通村畅乡。中国客货运输周转量均居世界前列，成为世界上运输最繁忙的国家之一，网约车、共享单车、网络货运、智慧物流等交通运输新业态蓬勃发展。港珠澳大桥、北京大兴国际机场、京张高速铁路、长江南京以下12.5米深水航道等超大型交通工程建成投运，交通科技“硬核”力量明显增强。实现具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，有力支撑脱贫攻坚和乡村振兴战略实施。

(责编：牛镛、袁勃)

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