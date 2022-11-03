董佳莹

10月31日，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭成功发射。

图片来源：中国载人航天工程办公室

携“梦”赴“天宫”——10月31日，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征五号B遥四运载火箭托举梦天实验舱升空，这已是长五B火箭第三次托举空间站舱段升空。

作为“空间站舱段运输专列”，长五B是我国目前近地轨道运载能力最大的运载火箭，具有强大的“爆发力”和“带货能力”。其近地轨道运载能力达到25吨级，是目前世界上在役火箭中唯一一型一级半直接入轨的火箭，被称为长征火箭家族中的“大力士”。

长征五号B运载火箭的“大力气”是怎样练出来的？

中国航天科技集团一院长征五号B运载火箭总体副主任设计师刘秉介绍，长五B火箭的大运载能力，得益于充分发掘了液氧煤油发动机大推力、氢氧发动机高比冲的优势。火箭配备的8台120吨级的液氧煤油发动机，里面最高压强有500个大气压，起飞推力能达到1000多吨。而一级火箭配置的2台氢氧发动机，因其比冲高的特点，使火箭能够以较少的燃料获得较大的推力。

“所谓比冲，就是发动机在一定时间内燃烧一定量的燃料所产生的推力。”刘秉说，这就好比汽车的“油耗”，使用液氢和液氧推进剂的发动机“油耗”较低，是目前我们掌握的比冲较高的推进剂之一。

此外，为满足空间站大舱段发射任务要求，长征五号B运载火箭突破了20.5米国内最大整流罩分离技术等多项关键技术，并将发射窗口由“零窗口”拓展为正负2.5分钟的“窄窗口”。

作为专门为载人航天工程空间站建设而研制的新型运载火箭，长五B火箭已相继完成了天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱的发射任务。据了解，长五B还将承担中国第一个大型空间巡天望远镜发射任务，届时与空间站共轨飞行，开展更多的宇宙空间探测和前沿科学研究，未来还将与远征系列上面级形成组合，形成多星组网发射的能力，充分发挥运载能力大、单位有效载荷经济性好的优势，满足国家不同发射任务的需求。

(责编：牛镛、袁勃)

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