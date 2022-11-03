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守护营商环境的“绿水青山”（新实践 新思考）

姚雪青
2022年11月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　生态环境的绿水青山是金山银山，营商环境的“绿水青山”也是带来经济发展的“金山银山”。

　　江苏有着亲商安商富商的优良传统。近年来，江苏制定一系列政策措施，推动营商环境向好向优。江苏经济总量达11.64万亿元，市场主体总量达1385.6万户。面对复杂外部环境和疫情影响，实际使用外资保持较快增长。这些“金山银山”都显示出江苏优化营商环境的成效。

　　在经济发展中，好的营商环境如同阳光、水和空气，须臾不可或缺。大到投资兴业，小到办理审批，营商环境切切实实关系着每个市场主体的幸福感与满意度。在硬件设施日益趋同的背景下，营商环境成为市场主体尤为重要的投资考量。哪里“生态好、环境美”，企业就往哪里聚集。营商环境好，高质量发展就水到渠成；营商环境差，高质量发展只能是镜花水月。

　　营商环境的“绿水青山”从哪里来？

　　今年9月，江苏省优化营商环境工作推进会议明确提出：扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章，打造一流营商环境是应有之义和必然要求。

　　“栽下梧桐树，引得凤凰来。”营商环境是一项系统工程，是政策、市场、政务、法治、人文等环境要素的总和。江苏营商环境“绿色发展”的背后，既“栽梧桐”，又“除杂草”，既“植沃土”，又“勤浇水”，浇灌出企业家的“成长湿地”，夯实出新兴产业的“创业高地”，挖掘出投资发展的“成本洼地”，让更多市场主体从幼小树苗成长为参天大树，汇聚成结出高质量发展硕果的茂密森林。

　　近年来，江苏持续推进“放管服”改革，市场主体准入条件进一步放宽，企业开办全程服务进一步提速，“证照分离”改革进一步深化，全省企业开办平均用时压缩至1.5天，12个涉企高频事项实现跨省通办，“告知承诺”“容缺受理”等多项改革创新走在全国前列。

　　法治是最好的营商环境。江苏将优化法治化营商环境纳入法治江苏建设整体规划，立法实施《江苏省优化营商环境条例》，制定出台《打造公正透明的法治环境实施方案》，助力优化营商环境更刚性，发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，让“法治红利”看得到、摸得着。

　　投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。江苏开放型经济水平一直位居全国前列，很大程度上得益于国际化的营商环境。江苏以“一带一路”交汇点建设为统领，对标国际先进水平，对接国际通行规则，深入推进全方位开放，不断打造对国际商品和全球资源的强大引力场。

　　以政策服务之土，育市场活力之苗；以法律制度之全，护发展环境之优；以开放包容之广，保投资兴业之畅。这正是江苏打造“市场化法治化国际化一流营商环境”目标的深刻内涵与生动实践。

(责编：牛镛、袁勃)
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