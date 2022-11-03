姚雪青

采访中，不少企业家提到“信心”一词。

这份信心，孕育在优化服务的加法中。提质增效，有“质量小站”保姆式全过程服务；化解风险，有行业法律顾问保驾护航；纾困解难，有惠企政策支持……服务企业，走在前面、想进心里、落到细处，让市场主体更有获得感。

这份信心，见证在简政放权的减法中。企业花最少的时间，跑最少的路，交最少的材料，找最少的部门。减环节、减材料、减时限、减费用的背后，是放权赋权的制度，是精简审批的过程，也是企业轻装上阵、跑出加速度的前提。

这份信心，迸发在效应放大的乘法中。叠加政策与区位优势，江苏自贸区交出一份漂亮的成绩单：外贸发展发力、外商投资加速，开放的大门越开越大，步伐越走越实，更多人才、企业、资本用“脚”投票，选择江苏、扎根江苏。

这份信心，增长在破除壁垒的除法中。江苏围绕政策、市场、税务、法治、人文环境建设，敢于向改革顽疾亮剑，向堵点难点发力。从信息共享到信息互认，从联席会议到一体化通关，部门间壁垒被破除，市场活力进一步释放。

(责编：牛镛、袁勃)

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