原标题：2022深圳科影周暨第七届气候影视大会启幕

日前，2022深圳科技影视周暨第七届中国(深圳)国际气候影视大会在深圳龙岗低碳城开幕，揭晓面向全球征集的气候主题影视作品大奖，成果送第27届联合国气候变化大会“中国角”展示。

在现场，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明指出，大会将气候变化这一复杂的科学问题与大众喜闻乐见的影视形式相结合，极大地提升了气候变化普及性，成为国际上展示传播应对气候变化故事和声音的重要平台。希望继续努力创新，全方位向世界展示应对气候变化的中国故事。

中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢在致辞中表示，近年来，越来越多的人积极开展应对气候变化的科学传播行动，公众应对气候变化的意识得以提高，希望通过气候影视大会能推出更多科普性、文艺性和科学性于一体的优秀影视作品，不仅讲好应对气候变化的中国故事，而且可以进一步提升全民的气候科普素质，助力我国应对气候变化政策的实施。

据悉，本次大会主题为“气候变化与绿色发展”。由专业论坛和“绿见未来”评优盛典两部分组成。专业论坛聚焦气候变化与绿色发展、区域碳中和战略与合作、绿色金融助力可持续发展及其各自与影视传播的融合发展，来自气候、影视、传播、科技、金融、艺术等领域的领导、专家、国际组织、研究机构、公益组织和企业界代表展开跨界多元、精彩纷呈的分享讨论。

来自中国的《正在消逝的冰川》获得“绿见未来”评优盛典金奖。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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