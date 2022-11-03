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新西兰官员：进博会为新西兰出口商提供重要平台

2022年11月03日08:42 | 来源：新华社
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　　新华社新西兰奥克兰11月2日电（记者卢怀谦、陈正安）新西兰贸易发展局官员、驻华商务参赞皮特·弗罗斯特（中文名冯沛林）日前接受新华社记者采访时表示，中国国际进口博览会为新西兰出口商提供了重要平台。

　　冯沛林说，今年是新西兰与中国建交50周年，也是新西兰连续第五次参加进博会，具有里程碑意义。

　　多年来，新西兰贸易发展局一直致力于在进博会推广新西兰品牌，帮助该国企业寻求商务合作机会。据介绍，今年进博会上将有27家新西兰企业在“品味新西兰”国家馆参展，主要来自食品、饮料和消费品行业。此外，约20家新西兰企业将以独立参展方式亮相进博会。

　　冯沛林介绍说，过去4年来，新西兰参展企业对进博会评价积极。进博会为展示新西兰各产业、提升新西兰品牌的认知度以及推动企业间进一步合作提供了重要平台。“进博会对新西兰出口商很重要。特别是在疫情期间，进博会为我们的出口商提供的展示和交流机会非常有价值。”

(责编：王震、陈键)
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