新华社北京11月2日电（记者宿亮、周蕊）爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏日前接受新华社记者书面专访时表示，中国市场一直是爱普生的最重要市场之一，也是新冠疫情期间企业在全球范围内唯一保持业务增长的市场。在当下世界经济持续低迷的背景下，“中国经济交出了令人赞叹的答卷”。

今年，爱普生将第三次参加中国国际进口博览会。在过去两届进博会上，爱普生展示了70多款创新绿色产品，涉及工业、商业和家用等多个领域，达成500余项合作意向。

深石明宏表示，进博会展现了中国的巨大发展潜力和全球企业对中国市场的信心。进博会为跨国企业与客户沟通打造了优质桥梁，在助力企业提升知名度、结识采购商等方面显现巨大优势。

深石明宏介绍，第五届进博会上，爱普生将展示60多款绿色创新产品与解决方案，涉及低碳打印、高清数字投影等领域。在中国数字化、绿色低碳等发展政策及方向指引下，爱普生开发了针对中国消费者需求的创新产品和服务。

深石明宏表示，爱普生通过进博会结识了很多行业伙伴，能够更好、更快开拓中国市场，希望以参加进博会为契机持续拓展中国市场。

得益于中国的对外开放政策，爱普生上世纪80年代就进入中国市场。深石明宏告诉记者，爱普生在中国市场保持长期增长的重要秘诀就是与中国伙伴优势互补，实现共赢。

多年开拓中国市场，爱普生对中国的开放政策感受很深。深石明宏说，高水平对外开放体现了中国推动经济全球化的坚定信念，特别是进博会的如期举办，让企业看到中国推动合作、促进全球发展的决心。这让爱普生对中国市场信心倍增，并期待在中国经济增长中收获更多发展机遇。

(责编：王震、陈键)

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