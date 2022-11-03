新华社里约热内卢11月1日电（记者陈威华、赵焱）“进博会不但体现中国对经济全球化的坚定支持，还展示出中国坚持高水平对外开放、与世界共享市场机遇的决心。”巴西矿业巨头淡水河谷铁矿石业务亚太区市场董事总经理达特·奥利维拉日前接受新华社记者书面采访时说。

作为世界500强企业，淡水河谷今年将连续第五年参加进博会。达特认为，进博会既是企业展示产品和服务的场所，也为各国商业、技术和文化交流提供了国际化平台。

自2006年起，中国成为淡水河谷最大市场。“我们期盼更多来自中国的潜在合作伙伴和合作机会。”达特表示，进博会不仅促进国际贸易，为世界经济发展作出贡献，也增进了各国间相互了解与合作。

据悉，今年淡水河谷将在进博会上展示包括使用生物质替代冶金煤生产绿色生铁技术等在内的新技术和新产品，减少钢铁企业碳排放。达特表示，中国绿色经济发展势头尤其令人印象深刻，蕴含巨大商机。中国走绿色发展道路，为包括淡水河谷在内的不少企业提供了广阔合作前景。

“今年是淡水河谷成立80周年，我们与中国之间的合作伙伴关系已延续近50年。”他说，中国市场对企业的成长发挥了举足轻重的作用。

他强调，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国拥有完整、稳定的供应链和产业链。“我们秉持对中国市场的长期承诺，始终将中国置于业务发展战略的中心。”

(责编：王震、陈键)

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