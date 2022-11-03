杨思琪、徐凯鑫

从工业机器人到新能源先进技术，从守护信息安全到赋能现代农业……在黑龙江省哈尔滨市，一系列科技创新成果不断涌现，为实现高质量发展贡献“科技担当”。

“落户哈尔滨一年多以来，我们在税收减免、项目引进上得到很多支持，很快迈上新台阶。”去年8月，专注于公共安全行业智能物联网软件自主设计及研发的哈尔滨海邻科信息技术有限公司，将位于深圳的集团总部搬到哈尔滨新区。公司副总裁丁福生说，前不久公司资金链受到影响，当地政府帮助落实贷款500万元，解了燃眉之急。

哈尔滨海邻科信息技术有限公司“北迁”，正是哈尔滨市坚持创新驱动发展的一个缩影。近年来，哈尔滨市从政策引领、资金扶持、产业链延伸等方面同时发力，助力科技型企业梯次培育，为重点企业进行“一对一”指导服务，得到不少投资者的信赖和认可。

2021年，主营业务收入5.16亿元，增长156.7%；研发投入达1112万元，增长72.4%……在疫情冲击下，拥有磷酸铁锂电池干法电极制备先进技术的哈尔滨光宇新能源有限公司，亮出一份不错的成绩单。

“政府部门主动上门服务，帮助我们梳理科技成果，在产品研发、生产经营等方面明确了发展路径，在招投标、融资时更有竞争优势。”该公司高级项目经理韩志松为“好成绩”背后的“好服务”点赞。

“这些变化得益于创新服务机制，不断优化营商环境。”哈尔滨市科技局科技规划与资源配置处处长李文义介绍，高新技术企业包联服务工作机制建立后，相关负责人常态化开展入企走访调研，促进各类创新要素向企业集聚。同时，按照“产业龙头企业+高校院所”创新发展模式，搭建产学研对接平台，嫁接起企业与高校深度合作的桥梁，点燃科技创新“引擎”。

一枚小小的特许防伪标签，让黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司成为国内提供特许商品经营管理与防伪溯源服务领域的佼佼者。公司总经理杨松辉说，近年来，得益于企业所得税减免、研发费加计扣除等政策，公司共减免税费309万元，还获得科技研发费用补助近100万元，这样有利于把更多经费投入研发，保证技术和市场优势。

“如今，一系列新举措正促进科技资源向产业集聚，越来越多‘高精尖’名片在东北老工业基地诞生。”哈尔滨市科技局局长宋博岩介绍，未来，哈尔滨市将在数字经济、生物经济等重点领域实施科技攻关，为振兴发展贡献力量。

据统计，2021年，哈尔滨市高新技术企业数量达1751家，净增569家，同比增长48.1%。其中，高新技术企业营业收入高于GDP增速9.05个百分点。

(责编：王震、陈键)

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