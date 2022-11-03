李云平

深秋时节，作为我国第八大沙漠的内蒙古乌兰布和沙漠种植的5.6万亩土豆收获进度已达九成，亩均产量超过5吨，丰收已成定局。

乌兰布和沙漠总面积1500万亩，其中东部边缘的近430万亩分布在巴彦淖尔市磴口县境内。据磴口县防沙治沙局副局长韩应联介绍，多年来，磴口县持续推进乌兰布和沙漠综合治理，相继实施京津风沙源治理、山水林田湖草沙生态保护修复试点等国家重点工程，累计有近210万亩沙漠披上绿装，不仅建成了生态屏障，还崛起了生态农业、中药材种植产业。这里日照充足、昼夜温差大，生态环境逐步改善，为种植土豆提供了有利条件。

连日来，在磴口县沙漠土豆种植基地，收获机械正在进行翻垄作业，一颗颗匀称的土豆散落在垄道上，工人们把装袋打包好的土豆搬运到大货车上。种植大户徐大臣说：“今年我们集体种了8000亩沙漠土豆，平均每亩产量为5吨以上，种植效益可观。”

徐大臣告诉记者，他们利用乌兰布和沙漠独特的土地、光照等自然优势，引进国内高品质种薯，采用水肥一体化技术种植，种、管、收都是机械化、集约化作业，实现节本增效。“我们使用土豆绿色增产增效栽培技术，每亩地化肥、水的使用量比传统种植减少20%左右，真正实现产量高、品质好。现在，土豆收购价格稳定在每公斤2.3元左右，我们的种植收益可以得到保障。”徐大臣说。

记者现场走访获悉，这里的土豆种植户都与经纪人、经销商建立供销合作关系。进入土豆收获季后，经纪人及时提供相关信息，来自全国各地的经销商陆续组织车辆到现场收购，种植户在田间地头就能销售土豆。

目前，磴口县共有50多个土豆种植大户或种植合作社，每户的种植面积少则200亩、多则8000亩。种植户每产出1吨土豆，投入的用工费为300到500元，给当地许多富余劳动力提供务工增收机会，进一步带动产业发展、促进乡村振兴。

据了解，通过多年坚持不懈的治理，磴口县境内的乌兰布和沙漠不仅实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，还重点发展多用光热、少用水的生态农业、资源保护型产业，实现生态、经济和社会效益全面提升。

新华社呼和浩特电

(责编：王震、陈键)

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