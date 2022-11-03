姜刚、水金辰、赵金正

在安徽省淮北市濉溪县五沟镇庙前村，近千亩高粱已完成收割。记者近日采访了解到，尽管今年遭遇高温干旱，但得益于科学管理，这里的高粱平均亩产800斤，与往年基本持平。提供农业技术服务支持的中化现代农业安徽有限公司农艺师时强强指着地头竖立着的一根根立杆式喷灌头和柱形桶说：“今年新上的水肥一体机让田间管理省心多了。”

据时强强介绍，这台水肥一体机能够将水和肥料混合制成水溶液，再通过地下管道输送至田间地头，技术人员只需打开立杆式喷灌设备，农作物就能获得定向喷灌。此外，这台新装备还实现了物联网控制，技术人员通过控制后台，可以实现定向开启喷灌阀门，精准掌握喷灌时间、喷灌地点以及喷灌量。

“水肥一体机应用后，农业生产效率提高了，劳动力投入减少了，每亩地节约人力成本约100元。”庙前村党总支书记张锋告诉记者，“新装备让农业生产更便捷、更高效。”

农机装备是保障国家粮食安全的重要支撑。记者从安徽省农业农村厅了解到，今年安徽省重点实施“机械强农”行动，具体包括优势产业集群壮大行动、全程机械化推进行动、农机社会化服务提升行动等，助力粮食稳产增收。

全程机械化有序推进，农机社会化服务持续提升……据宿州市农业农村局局长张安文介绍，今年宿州市大力实施“机械强农”行动，截至目前，该市已实现主要农作物生产全程机械化，已完成10个粮食烘干中心建设任务。与此同时，该市以农机专业合作社为依托，在5个县（区）建设12个综合农事服务中心，有效提升社会化服务能力。

对于芜湖市繁昌区平铺镇种粮大户曹晶晶来说，新装备已成为他多种粮、种好粮的“好帮手”。

“我流转种植约1200亩水稻，目前已经收获800亩左右，收成还不错。”曹晶晶告诉记者，“今年我主要采用机插秧，尝试用无人机喷洒化肥。只要给无人机装上化肥，轻点一下应用程序，就能按照划定路线自动施肥。一台无人机一天能施肥300亩左右，我现在用两台无人机，两天就能完成一次施肥作业，这在以前是不敢想的事！”

无人插秧机也派上了用场。“这60多亩地就是用无人插秧机作业的。”曹晶晶指着眼前的一片稻田说，“今年5月，我买了8台无人插秧机。与传统插秧机相比，一台无人插秧机能少用2人至3人，用人成本减少了，种粮效益增加了。”

大豆玉米一体化播种机、自走式谷物联合收割机……记者在阜阳市、芜湖市等粮食产区走访了解到，农业新装备提高了粮食生产效率，降低了生产成本，增强了农业综合生产能力。

安徽省今年已新增水稻育秧中心171个，新增全程机械化综合农事服务中心133个。安徽省农业农村厅厅长卢仕仁表示，下一步全省将统筹“研发+应用”，抓好农机装备研发制造，推行全程机械化综合农事服务，不断提升主要农作物耕种收综合机械化率。

新华社合肥电

(责编：王震、陈键)

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