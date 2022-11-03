刘 垠

11月2日，科技部、生态环境部等五部门公布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》（以下简称《规划》），明确以生态环境质量改善和提升风险防控能力为目标，以解决“十四五”污染防治攻坚战的关键难点为突破口，坚持需求导向、前瞻布局、交叉融合，为提升我国生态环境治理能力，促进我国发展方式绿色转型，加快生态文明建设提供科技支撑。

《规划》指出，要深化生态环境健康、化学品安全、全球气候变化等重大生态环境问题的基础研究；研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升；完善适合生态环境学科、产业特点的科技创新模式，构建面向现实与未来、适应不同区域特点、满足多主体需求的生态环境科技创新体系。

基于此，《规划》提出了十大重点任务，分别为：生态环境监测、水污染防治与水生态修复、大气污染防治、土壤污染防治、固废减量与资源化利用、多污染物跨介质综合治理、生态系统保护与修复、新污染物治理、应对气候变化、支撑国际生态环境公约履约。

在生态环境监测方面，《规划》提到，突破大气PM2.5与O_3及其主要前体物的精准探测、智能关联感知、天空地一体化遥感技术，发展污染源偷漏排预警与污染溯源技术，研究重大突发生态环境事件有毒有害化学物质及典型新污染物的溯源解析技术、监测方法和评价标准等。

针对公众关注的大气污染防治，《规划》明确，阐明大气污染组分和生物气溶胶的人体暴露特征、健康危害及其机制，构建居民对大气污染响应的全系列健康效应谱；研发高精度近地面道路交通特征污染物暴露评价技术，评估大气污染的疾病负担。

聚焦应对气候变化，《规划》强调，研发集气候变化风险识别—评估—预警—转移为一体的气候变化风险早期预警平台；研究火电、钢铁、水泥、化工、有色金属、交通等行业深度脱碳技术，和数字化与低碳化协同的分布式能源系统支撑技术。

值得关注的是，新污染物治理也被写入文件中，提出研究化学品分子结构设计与绿色合成替代技术，研发多种绿色替代品。

在保障措施中，《规划》要求创新组织实施机制、构建绿色技术创新体系、完善多元投入等。比如，探索实施生态环境科技创新任务部署与国家重点区域/重大工程建设、生态环境管理与产业发展政策多方联动机制，构建科技项目责任机制，采取“揭榜挂帅”等方式激发创新活力。

(责编：王震、陈键)

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