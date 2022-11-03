科技日报讯 （记者杨仑）10月27日—31日，中国科学院东北地理与农业生态研究所、中科院空天信息创新研究院联合黑龙江省测绘局等多家单位，在黑龙江省北大荒农垦集团友谊农场开展了星—空—地立体监测综合试验，完成了测区900平方公里航空遥感观测、卫星观测和地面同步观测。

该试验由中国科学院“黑土粮仓”科技会战三江示范区项目和国家民用空间基础设施陆地观测卫星共性应用支撑平台项目联合支持。在此次观测中，地面观测队伍完成了100个样方（900个样点）的地面调查工作，既支撑了中科院“黑土粮仓”科技会战先导专项三江示范区本底数据集制作，也利用地面无人机、激光扫描仪等仪器设备，完成了调查与取样，为黑土区土壤性质和表面形态提供全方位、全波谱诊断，实现米级数字土壤制图，为变量施肥、等高种植、小流域治理等黑土地保护与农业技术提供有效支撑。

据介绍，2023年，该观测团队将在三江示范区开展航空载荷更为全面的多次航空试验，届时将对示范区的土壤、作物、生态、耕地质量进行全方面监测，以服务区域农业信息化、黑土地保护与利用等。

(责编：王震、陈键)

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