李 禾

“党的十八大以来，北京以‘一微克、一微克’去抠的精神，取得了举世瞩目的成绩。北京PM2.5年均浓度从2013年的89.5微克/立方米，降至2021年的33微克/立方米，累计降幅达63.1%。还老百姓‘蓝天白云、繁星闪烁’，在北京已经实现了。”11月2日，中国环境保护产业协会在北京举行的“学习宣传贯彻落实党的二十大精神”活动上，党的二十大代表，北京市生态环境监测中心党委书记、主任刘保献说。

除了“北京蓝”，刘保献还在会上介绍了北京新凤河治理案例。

新凤河是北京重要的防洪排水、风景观赏河道。从20世纪80年代开始，新凤河饱受污染，河水干涸黑臭，因蚊子成群得名“蚊子河”。2017年，大兴区启动新凤河流域综合治理PPP项目，实施入河排污口治理，截污纳管，沿河道污水输送到污水处理厂净化处理，并通过河道清淤、湿地建设等，实现面源污染全流程控制。如今的新凤河，两岸草木翠绿，河水清澈。“鸟来了、鱼多了，如今新凤河成了生态河、网红河，鱼翔浅底、人水和谐的生态画卷逐步展现。”刘保献说，天更蓝、山更绿、水更清，这些变化和每个人的生活都息息相关，“良好生态环境是最普惠的民生福祉”。

刘保献说，党的二十大报告对生态环境工作提出了新要求，将更好地发挥生态环境监测技术的“耳目”“哨兵”作用，推动精准治污、科学治污、依法治污。

党的二十大代表、上海城投污水处理公司白龙港污水处理厂污泥处理车间主任杨戌雷从事水污染防治工作已有20多年，他说，“我亲眼见证了上海这座城市水生态环境质量的飞跃”。

“我从小生活在苏州河边上，那时的苏州河又黑又臭。”杨戌雷说，上海相继启动苏州河综合治理一期、二期、三期工程，苏州河水质指标逐年好转，河道生态逐步恢复，污水污泥处理处置能力和水平大幅提升，治理成效显著，“10月29日，2022年上海赛艇公开赛在苏州河上举办。绿波荡漾的水面、干净舒适的步道、巍峨沧桑的建筑让人心旷神怡，美景尽收眼底，这也见证了上海生态环境质量的持续改善。”

杨戌雷说，作为一线基层环保产业的践行者，站在新的历史起点，将牢固树立生态优先、绿色低碳发展导向，大胆探索污水污泥处理的碳中和路径，为建设美丽中国作出自己应有的贡献。

(责编：王震、陈键)

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