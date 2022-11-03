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梦天舱顺利转位 中国空间站形成“T”字基本构型

2022年11月03日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月3日9时32分，空间站梦天实验舱顺利完成转位。

转位期间，梦天实验舱先完成相关状态设置，再与空间站组合体分离，之后采用平面转位方式经约一小时完成转位，与天和核心舱节点舱侧向端口再次对接。今天下午，神舟十四号航天员乘组将进入梦天实验舱。

梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，向着建成空间站的目标迈出了关键一步。按计划，后续将开展空间站组合体基本功能测试和评估。

(责编：赵竹青、吕骞)
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