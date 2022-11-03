原标题：网约车党建促行业健康发展 美团在京成立司机流动党员党支部

10月28日，美团网约车（北京）司机流动党员党支部成立大会在京召开。北京市委组织部、市委互联网企业工委、市交通委、市公安局公共交通安全保卫总队相关部门负责同志出席活动。活动现场，北京市交通委领导为党员先锋车队授旗并为“美团的哥 暖心服务站”揭牌。以优秀党员司机代表安宁为队长的党员先锋车队——“安宁车队”正式发车。受邀到场的21名党员司机中，有退伍军人，还有抗疫先锋，他们坚持服务至上，为北京市民提供优质安全的乘车服务，成为新时代文明实践的代言人。

北京市交通委员会党组成员、副主任容军对于美团认真贯彻落实市委关于新业态、新就业群体党建工作要求，推动网约车党建工作表示肯定，并对未来网约车司机党建工作提出了三点要求：一要坚持党建引领，提升党组织执行力；二要打造党建品牌，提升文明服务水平；三要夯实党建基础，提升行业党建影响力。容军提到，希望美团打车紧紧依靠各级党组织和广大党员，踔厉奋发、勇毅前行，积极为交通行业发展建言献策，在树立首都窗口形象上再建新功，真正成为新时代首都城市治理的新兴力量。

美团（北京）党委副书记杜建波表示：“成立网约车司机流动党员党支部，有助于完善党在新兴领域的组织体系；有助于扩大“两个覆盖”，完善党在新兴领域的组织体系；有助于把新就业群体引领好、服务好、凝聚好，把他们团结在党组织周围；有助于发挥党建引领作用，助力行业发展和社会治理。网约车司机朋友们与外卖骑手一样，每天穿梭在大街小巷，亲身丈量这座城市的每一寸土地，通过勤劳与奋斗，书写着新时代的美好篇章。”今年以来，美团打车积极落实主管部门的要求，践行司机权益保障工作，在各地成立了“司机权益保障委员会”，并陆续邀请党员司机、退伍军人等代表作为“顾问委员”，一同为推动司机权益保障和业务更好的发展努力。

“作为党员，就是要发挥出先锋模范作用，在本职工作岗位上做出表率。”党支部副书记安宁在活动现场分享了自己的工作感悟。安宁是一名老党员，同时也是一名退役军人，在部队期间，他曾荣获个人三等功，并在部队多次获得“优秀共产党员”等荣誉。他表示，非常高兴能在美团打车找到这么多党员同志，党支部设置的恳谈室和学习园地，也为司机们开展组织活动、日常出车休息提供了很多便利。身为党支部副书记，安宁在车队中主动承担了答疑解惑、安全教育、治理引导等工作，每当有来自其他司机伙伴的求助，安宁和他的党员车队也会挺身而出，为司机师傅们排忧解难。“党员多担一点责任，司乘就多一点安心，首都会更安全、更畅通。”安宁说。

记者还了解到，如果有乘客在北京打到党员司机的车辆，在美团打车App的打车界面内就可以看到司机党员身份的标识。这个标识不仅代表着党员司机“亮身份”，更代表着更高标准的服务质量。美团打车党员司机王永红告诉记者， “亮身份”这个小举措不仅增加了他的使命感和荣誉感，更有利于激发他的工作热情。

接下来，美团打车将定期开展恳谈会听取司机心声，不断完善“美团的哥暖心服务站”的功能，搭建起司机和企业之间沟通的桥梁。美团打车业务负责人表示：“党员司机发挥先锋模范作用，为乘客出行提供更优质的服务，无论在抗疫还是促合规方面，都起到了表率作用。美团打车会切实履行驾驶员权益保障的责任，不断增强驾驶员的归属感，为司机师傅解决后顾之忧。”

据了解，美团打车已经在北京、广州、成都、南京、上海、深圳等城市成立了司机权益保障委员会，并积极落实多部委关于网约车驾驶员权益保障工作意见的要求，陆续在各个城市开展司机座谈交流活动，倾听司机师傅的心声和看法，积极回应相关诉求，切实护司机群体合法权益。

(责编：曹淼、李源)

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