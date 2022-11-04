秋粮收购工作开局良好进展顺利
2022年11月04日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月3日电 （记者杜海涛）全国秋粮收获已接近尾声，当前秋粮正在集中上市，收购工作开局良好、进展顺利。国家粮食和物资储备局最新发布，截至10月31日，主产区累计收购秋粮3034万吨，同比增加434万吨；其中，收购中晚稻1599万吨、玉米1397万吨、大豆38万吨。
国家粮食和物资储备局相关负责人表示，秋粮上市以来，各类企业积极入市收购，市场购销较为活跃，收购进度快于上年。据各地反映，收购中优质优价特征明显，中晚稻优质品种价格比普通品种每斤普遍要高1角钱以上。
(责编：牛镛、袁勃)
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