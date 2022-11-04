本报记者 叶 子

江西省新余市高新区通过支持企业利用现代数字信息技术、人工智能技术等对产业进行全方位、全链条改造，促进锂电、光伏、智能制造等重点行业数字化转型。图为在高新区锂电新能源产业园赣锋锂业的车间内，AGV转运机器人在智能程序下执行打托备货工序。

赵春亮摄（人民图片）

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。近日，工信部科技司遴选出100个人工智能典型应用场景，包括交通运输、城市管理、文旅教育等领域，展示了人工智能应用的广阔前景。

新技术加速落地

家电工厂的智能视觉质检、养殖业中的智能生物识别、金融及政务领域的非结构化文档智能解析、医院里的智慧诊断和分级诊疗……记者注意到，工信部科技司遴选的100个人工智能典型应用场景已涉及生产生活的各个方面，共涵盖制造、生态农业、医疗健康、金融、交通运输、城市管理、文旅教育、公共安全、能源等9大领域。

据悉，入选的人工智能典型应用场景在一定范围具备普适性和通用性，具有持续发展和拓展的潜力。

以制造领域的济南工业企业安全生产智能视频监控场景为例，依托人工智能先进技术，它为工业企业安全生产研制了一套解决方案，包括人员异常智能分析模型、作业环境和异常状态识别分析模型以及智能视频辅助预警平台和智能巡检系统等，帮助提升企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。目前，这一方案已在贵阳经济技术开发区的50余家工业企业、泉州水务、山东省应急厅等投入使用。

专家认为，应用需求是技术进步的重要推动力，挖掘开拓应用场景，加速新技术落地，有助于保持中国人工智能发展的优势。此次遴选的人工智能典型应用场景，对促进人工智能技术产品落地产生了较强推进作用，示范带动和推广价值较高。未来，应进一步强化应用导向，主动在政策机制层面勇于突破、先行先试，探索更多新模式。

因地制宜差异化发展

据介绍，此次人工智能典型应用场景的征集与遴选，旨在深入推进国家人工智能创新应用先导区发展，以场景建设带动人工智能技术和产品落地应用，促进智能技术赋能实体经济并加速产业升级。

建设国家人工智能创新应用先导区，是中国促进人工智能和实体经济深度融合的重要举措。本次遴选的100个人工智能典型应用场景，来自上海（浦东新区）、深圳、济南—青岛、北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都8个先导区。前不久，工信部支持创建南京、武汉、长沙国家人工智能创新应用先导区。截至目前，全国人工智能创新应用先导区数量已增至11个。

对于各个先导区，工信部部署了不同的任务，希望各先导区发挥好所在地的产业基础，找准优势领域和发力重点，因地制宜实现差异化、特色化发展。

例如，北京国家人工智能创新应用先导区要结合北京国际科技创新中心建设的整体部署，加快核心算法、基础软硬件等技术研发；杭州国家人工智能创新应用先导区要充分发挥城市数字治理、先进制造等方面的基础优势，进一步深化人工智能技术在城市管理、智能制造、智慧金融等领域的应用；南京国家人工智能创新应用先导区要充分发挥南京科教资源丰富、软件产业基础扎实等优势条件，加强人工智能芯片、智能软件、开源框架等基础底层关键核心技术攻关布局。

中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏认为，从目前先导区发展态势看，一方面是积极推动基础研发到落地应用再到产业化实践，另一方面就是起到示范引领作用，研究适当的体制创新机制，鼓励人工智能技术企业的研发积极性。

促进各行业数字化转型

北京冬奥会开幕式上，小朋友在舞台上自由跑动，脚下踩出一片片“雪花”，它们时而散开，时而汇聚，星光也跟着孩子们的脚步流动——这是人工智能实时视频特效带来的神奇效果。

记者了解到，一批智能车间、智慧供应链等涌现，人工智能与实体经济融合，有力推动各行各业数字化、智能化转型，孕育出新产业新模式新业态；在日常生活中，测温机器人、送餐机器人、智能家居等广泛使用，作为服务人们美好生活的工具，人工智能的应用提升了生活品质，满足人们消费升级的需求。

从设立国家人工智能创新应用先导区“谋改革、促应用、导经验”，到遴选出100个人工智能典型应用场景形成示范效应，人工智能发展质量和水平不断提升。数据显示，截至目前，中国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家，人工智能专利申请量占全球一半以上。

专家认为，在应用实践中锤炼、迭代和改进的技术，反过来又促进应用更加深化，从而形成技术进步与应用推广相互推进的良性循环，这是中国发展新技术的重要优势，过去人工智能产业发展受益于此，推动人工智能应用迈向更高水平，依然需要用好这一长处。

作为引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，人工智能具有溢出带动性很强的“头雁”效应。业内人士指出，要深入把握新一代人工智能发展的特点和规律，协同推进技术创新、基础设施、赋能应用和治理体系建设，抢抓人工智能发展机遇，为数字中国建设提供有力支撑。

(责编：牛镛、袁勃)

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