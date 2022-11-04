空间站梦天实验舱顺利完成转位
中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成
神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱
2022年11月04日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月3日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月3日9时32分，空间站梦天实验舱顺利完成转位。
转位期间，梦天实验舱先完成相关状态设置，再与空间站组合体分离，之后采用平面转位方式经约一小时完成转位，与天和核心舱节点舱侧向端口再次对接。
梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，向着建成空间站的目标迈出了关键一步。按计划，后续将开展空间站组合体基本功能测试和评估。
北京时间2022年11月3日15时12分，神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱。
后续，神舟十四号航天员乘组将在空间站内先后迎接天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的访问，届时神舟十四号、十五号两个乘组将完成中国航天史上首次航天员乘组在轨轮换。
（相关报道见第八版）
《 人民日报 》（ 2022年11月04日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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