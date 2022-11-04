本报记者 张天培

制图：张丹峰

数据来源：公安部

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党的二十大报告提出，加快建设网络强国、数字中国。为了更好服务群众办事出行，公安交管部门充分运用新技术、推出新服务，截至目前，共发放电子驾驶证1.45亿个，越来越多群众体验到了“亮证”“亮码”的便利。

遇到交警查验，忘带纸质驾驶证怎么办？别着急，可以拿出手机“亮证”。

全面推行驾驶证电子化是公安“放管服”改革的重点措施之一。自2021年12月10日起在全国全面推广，截至目前，共发放电子驾驶证1.45亿个，越来越多群众体验到了“亮证”“亮码”的便利。

随时申领，几分钟就能生成电子驾驶证

不久前，在辽宁锦州，两车发生剐蹭，事故双方来到锦州交警事故快处快赔中心定损理赔，但当事人张先生发现自己没有携带驾驶证。

锦州市公安局交警支队事故大队副大队长刘书博了解情况后，提醒他可以登录“交管12123”APP，申请电子驾驶证。随后，张先生顺利办结了事故责任认定及保险定损理赔等手续。“电子驾驶证网上随时申领，真是太方便了。”张先生说。

“根据相关法律规定，驾驶人驾驶机动车时，应当随身携带驾驶证。但在实际生活中，忘记携带或者因为遗失、损毁等情形无法携带的情形很普遍。电子驾驶证便捷地解决了这一问题。”东南大学法学院副教授杨洁说。

通过“交管12123”APP，公安交管部门运用新技术、推出新服务，推行“互联网+交管”服务，不仅可以申领电子驾驶证，还为驾驶人提供考试预约、机动车选号、补换领驾驶证等33项交管业务网上办理。

公安部交管局局长李江平介绍，截至9月底，我国共有机动车驾驶人4.99亿，涉及海量信息数据分析运算，对系统研发、设备升级、流程调整以及各种场景应用都提出很高要求。公安部交管局副局长王强介绍，按照“试点先行、逐步扩大”的原则，从2021年6月1日起，公安部交管局在天津、成都、苏州3个城市试点推行驾驶证电子化。

“试点初期的业务高峰时段，每天有10多万张照片需要审核，各地车管所工作人员加班加点，但群众等候时间还是比较长。”公安部交通管理科学研究所副所长刘东波介绍。公安交管部门深入打通与内部信息系统照片数据共享渠道，优化申领流程。到2021年9月1日，电子驾驶证在北京等28个城市正式推广时，已经实现70%群众申领不需要提交照片，两三分钟就可生成。

“将线下业务转变到线上，将纸质业务转变为电子业务，交管服务的品质进一步得到提升。”公安部道路交通安全研究中心副研究员巩建国说。

全国有效，在线、离线状态都可以展示

来江苏常州自驾游的张帆，因不熟悉路况将车临时停在路边。常州市公安局交警支队新北大队民警上前核实驾驶员信息时，发现张帆未携带驾驶证，在民警提示下，张帆随即申领并出示了电子驾驶证。

代驾司机李桐同样体会到了这样的便利。“过去出门带好驾驶证是头等大事，要是驾驶证丢了，必须等到补办好才能接单。”

“公安交管部门在路面执法时，遇到驾驶人出示电子驾驶证，不再核验纸质驾驶证。”江苏省公安厅交警总队总队长谭永生介绍，电子驾驶证在全国范围内有效，不仅可以在线出示，离线状态下也可以。截至8月30日，江苏省各地公安交管部门已通过“交管12123”APP为865.6万余名群众核发电子驾驶证。

“以前给教练员办理安全驾驶证明，需要复印提交纸质驾驶证；如今，教练员只要把电子驾驶证截图发给我就可以了。”苏州工业园区长风智慧驾培服务有限公司教练管理员俞嘉表示，由于工作原因，他经常需要出示驾驶证，电子化后，可以在手机上随时调出来使用。

实时更新，动态显示驾驶人记分等信息

驾驶证电子化涉及车驾管业务办理、路面执勤执法、交通违法和事故处理等多个环节，促使交管部门执法服务效能得到提升。此外，电子驾驶证在客货运输、汽车租赁、保险购置等行业领域广泛应用，更好服务企业行业发展。

7月中旬，郑州市民李诗鹏坐高铁到北京出差，到神州租车北京西站门店取车。由于忘带驾驶证，又没有提前在网上完成驾驶证认证，导致无法取车。门店员工高兵立即帮李诗鹏下载了“交管12123”APP，指导他在线申领电子驾驶证。几分钟后，李诗鹏顺利取到了预订的车辆。

电子驾驶证还可以保障驾驶人信息的实时性和安全性。“与其他电子证件最大不同在于，电子驾驶证能够实时更新，动态显示驾驶人记分、证件状态等信息。”刘东波表示。

“驾驶人要按规定定期换证、体检、审验，此前，纸质驾驶证的提示是通过副页签注方式实现的，驾驶人可能会遗忘。电子驾驶证的应用，让驾驶人可以随时通过手机查看驾驶证状态，及时发现需要办理的相关业务，避免逾期未换证、逾期未审验等情形发生。”巩建国说。

“今后，将有更多交管业务掌上办、指尖办，让群众更加便利。”李江平说。

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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