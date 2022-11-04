新华社武汉11月3日电（记者熊翔鹤、徐鹏航）深秋的武汉天气渐凉，但傍晚的东湖绿道依旧游人如织，城中初上的灯光和湖畔葱茏的绿意交相呼应。东湖，这颗镶嵌在城市里的绿色宝石，如今已然成为不可或缺的“城市绿心”。

《湿地公约》第十四届缔约方大会5日将在中国武汉和瑞士日内瓦两地拉开帷幕，《湿地公约》各缔约方相聚悠悠东湖，探讨湿地保护、人与自然和谐共生，共赴江城之约。

“绿心”重生

“野木迢迢遮去雁，渔舟点点映飞乌。”

袁说友笔下，八百多年前的东湖雅致又灵动。从屈原行吟泽畔，到李白放鹰题诗，无数文人墨客曾在此驻足。

然而上世纪，城市化、工业化快速推进，入湖污水量急剧上升，东湖水质快速恶化。

“东湖是武汉湿地生态系统的重要组成部分，为众多动植物提供了生存空间，治理这颗‘城市绿心’的意义重大。”东湖生态旅游风景区管理委员会建设管理局二级调研员杨汉华说。

进入新世纪，东湖水环境治理的号角吹响。2009年起，实施大东湖生态水网构建工程；2017年，深层污水传输隧道——武汉大东湖深隧开工；2019年，全面排查东湖流域全部入湖排口；2020年4月起，东湖水生态修复工程正式实施，重构以沉水植物为核心的水生态系统；2020年9月，建成东湖智慧水务平台。

“我们还通过协商收购和依法整治，推动东湖经营性船舶全面清洁能源化，水面上游船乱漂的现象再也没有了。”东湖生态旅游风景区海事处闵保华说。

如今，东湖水质已稳定进入“Ⅲ类时代”，部分水域甚至达到可饮用的Ⅱ类水质，已形成280万平方米的“水下森林”。

临湖观景，只见一池碧水清澈明净，阳光直透湖底，水草摇曳，鱼虾恣意穿行……

乐园蝶变

水清了，景美了，越来越多的游人来到东湖，将这里变成生活的一部分。

在东湖西北一隅的华侨城生态湿地公园，一座彩虹栈桥横跨而过，桥上一群孩童正嬉笑打闹，桥下一只野鸭懒洋洋拨弄着湖水。

“下班后经常带孩子来遛弯，放松一下。”家住附近的杨先生说。

岳家嘴立交桥往东一公里，或者武汉站东广场往南五百米，就能从车水马龙的繁华都市，来到草木葱茏的东湖绿道，享受湖光山色。

人在湖畔，亦在城中。

2017年底，全长102公里的东湖绿道建成，是国内首条5A级城市核心区环湖绿道。

10大子湖、120余个岛渚、34座如黛峰峦、近20000亩葱郁山林……沿着绿道一路骑行，四时风景不同，四季花开不断。

野趣以外，东湖磨山揽翠杉树林里的东湖杉美术馆，马鞍山森林公园的时见鹿书店，这些散落在东湖各个角落的城市公共空间，更为之增添了浪漫的人文情怀和浓郁的艺术气息。

“东湖风景区正围绕打造‘世界名湖 人民乐园’的战略目标，全力把东湖打造为山水相依、城湖相融、人文相映的生态典范，为各地的游客营造更美好的‘诗和远方’。”东湖生态旅游风景区工委书记、管理委员会主任刘栿堂说。

约定相守

东湖之美不止于景，更在于其中所蕴藏的“天地与我并生”的生态观念，在于武汉人共同守护东湖的约定。

“参与东湖的生态治理，感觉自己为这座城市做了件非常有价值的事。”高校教师李腊花今年受聘成了“东湖民间湖长”，带领徒步爱好者一起巡湖。

住在东湖边，学在东湖畔，小学生们变身“湿地小卫士”，由老师带领着清理垃圾、取样检测，亲近和了解东湖。从幼时起，孩子们的心中便已许下保护生态、保护湿地的承诺。

如今，东湖全区共有乔木树种285种、灌木224种、草本植物80种，脊椎动物299种，湿地水生植物由原来的不到100种增加到158种，青头潜鸭等国家重点保护野生动物现身，红嘴鸥、鸬鹚等候鸟也前来安家落户。

“珍惜湿地资源，爱护自然环境，要把更多自然知识和环保理念传递下去。”武汉市园林和林业局生态修复处处长唐闻说。

(责编：王震、陈键)

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