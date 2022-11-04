吉莉

午后温暖的阳光照在东非国家卢旺达首都基加利的一栋砖红色楼房上，楼内大型烘焙设备发出轰鸣声，浓浓的咖啡香一阵阵飘来，几名女工正在把咖啡粉称重、装袋。

这里是坐落在基加利市吉孔多区的卢旺达农民咖啡公司。这里生产的“大猩猩”品牌咖啡已经两次参加中国国际进口博览会。公司今年将为进博会带去新产品速溶咖啡。

卢旺达地处东非高原、赤道南侧，其地理位置和气候条件适合种植优质咖啡豆，咖啡成为该国主要出口商品之一。

公司销售和营销经理阿伦·鲁塔伊西雷表示，参展产品是根据中国消费者需求研发的，既确保了咖啡豆的高品质，同时冲泡便利，公司希望借助新产品进一步扩大中国市场份额。

鲁塔伊西雷说，自从参加进博会以来，公司在中国市场的销售额不断增长，并发展了多家商业合作伙伴，逐渐融入国际市场。

“进博会为我们提供了展示特色产品的平台，让我们更好地接触中国消费市场。”他说。

记者看到，生产车间有一台巨大的自动烘焙机，另一侧放着满满的几袋绿色咖啡豆。据了解，公司从农民合作社的咖啡农场收购高质量咖啡豆，然后运到这里烘烤，一天可加工约9吨咖啡豆。

鲁塔伊西雷表示，公司将中国视为未来发展的主要市场。“从规模、采购能力和在线开发平台、电子商务等方面来看，中国都是主要市场。我们对本届进博会充满期望，我们将从新老合作伙伴那里获得更多订单。”

他补充说，除了消费者购买力和潜在的合作伙伴，中国还建立了“绿色通道”，鼓励非洲特色优质农产品进口，“我们认为进博会是企业成长的最佳平台”。

该公司如今在超过35个国家和地区拥有线上销售平台或实体店。“我相信我们未来可以在线上和传统市场上做得更好。”鲁塔伊西雷自信地说。

新华社基加利11月3日电

(责编：王震、陈键)

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