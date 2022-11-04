郝亚琳、王琪

澳大利亚矿业巨头力拓集团首席执行官雅各布·斯陶斯赫尔姆（中文名石道成）日前接受新华社记者书面专访时表示，中国经济发展成就令人惊叹，中国市场对于企业长期成功至关重要，期待与中国伙伴拓展全球合作。

今年，力拓集团将首次作为参展商参加在上海举行的第五届中国国际进口博览会，并将设立一个面积约200平方米的展台。“进博会为力拓同中国伙伴发展新的合作关系提供了良好机会。”石道成说。

力拓集团自1973年开始对华出口铁矿石，目前已与多家中国企业建立了长期合作伙伴关系。石道成表示，力拓见证了中国巨大发展和进步，“中国经济发展是一个令人惊叹的故事”。

“每当我访问中国，常惊叹于摩天大楼、高铁和那些改善了14亿人生活的现代化基础设施，”他说，“西方国家用几个世纪取得的发展成就，中国在短短几十年中就实现了，而且还让数亿人摆脱贫困。”

石道成表示，即使面对全球性挑战，中国仍具备充足政策空间予以应对，让经济保持在长期增长的轨道上。力拓期待在中国市场拓展更深层次合作，“中国是我们最大客户，也是重要合作伙伴”。

石道成表示，除发展经济外，中国还重视应对气候变化等，这为企业提供了更多合作机遇和方向。如今，力拓与中国企业的合作已拓展到绿色低碳领域，探索在整个钢铁产业链中减少碳排放和提高环保效能的新方法。

“中国的创新成果非常出色，尤其在绿色低碳领域，”石道成说，“我们看到了与中国的大学、研发中心和行业组织合作，以创新的解决方案推动矿业转型的巨大潜力。”

新华社悉尼11月3日电

(责编：王震、陈键)

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