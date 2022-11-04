吴慧珺

为方便群众就近就业，搭建“三公里”就业圈；为解决老年人吃饭难问题，建成“10分钟助餐服务圈”；为激励群众开展体育活动，建设了一批“口袋体育公园”“百姓健身房”，形成“一刻钟健身圈”……2022年以来，安徽省亳州市以推进实施10项暖民心行动为契机，“圈”出群众幸福生活半径，努力把“民生大事”“关键小事”办到群众心坎上。

关继芳是安徽省亳州市谯城区薛阁街道马元社区居民，得益于亳州市推进实施10项暖民心行动，在谯城区，有3000多名和关继芳一样的适龄劳动人群有了“三公里”就业圈。

关继芳说，过去出门打工，一年就春节回家乡一趟，如今在家门口做保洁，也不比外面赚得少。“社区把离家三公里范围内的工作送到手上了，我可以在小程序上随时准备接单上岗。”

为帮助群众在家门口就业，谯城区搭建了“三公里”就业圈服务平台，覆盖全区38个社区。同时，村（社区）级就业促进服务站也已经建立，覆盖全区24个乡镇（街道），275个村（社区）。

今年重阳节当天，今年84岁的孙怀明老人，一如往常收到了谯城区张店乡刘营村老年食堂送餐员送来的一日三餐。这一天，他还收到了村里给老人们特意准备的重阳节礼物。

亳州市民政局局长秦博说，为了让更多老人能在家门口吃上一碗热饭，亳州市因地制宜，依托乡镇敬老院、村（社区）级养老服务站等现有设施，建设了一批标准化老年食堂作为助餐点，为周边有需求的老年人提供就餐和送餐服务。在城市社区，按照“10分钟助餐服务圈”布局，农村优先在留守老人多、居住较集中的行政村或自然村布点。

考虑到老年食堂建设、老年就餐补贴和送餐服务能够可持续运转，亳州市还将有为政府和有效市场相结合，探索实施政府补一点、企业让一点、群众掏一点、慈善捐一点、志愿做一点“五个一点”模式，坚持经济效益和社会效益相辅相成。

傍晚时候，亳州市大街小巷的口袋公园里，三五成群的老百姓结伴健身。

“为了方便群众在家门口锻炼身体，亳州市还利用城市空闲地、边角地、公园绿地、广场、老旧厂房等空间资源，因地制宜建设了一批‘口袋体育公园’‘百姓健身房’‘社区文体中心’等健身设施，并与城市园林绿化有机衔接、嵌入城市配套，让群众就近快乐健身。”亳州市文化旅游体育局局长张秀忠说。

新华社合肥电

(责编：王震、陈键)

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