魏依晨

东海之滨，黄浦江畔。第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。五年来，中国搭台，世界合唱，朋友圈不断扩容。今年参展的世界500强和行业龙头企业超过280家，“回头率”近90%。记者了解到，本届进博会，不仅“老朋友”携新品而来，“新朋友”也纷至沓来。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚等8国更是首次参与国家展。

老朋友相聚 共享中国市场发展机遇

随着进博会的即将开幕，这两天“老朋友”们可忙“坏”了，但他们却乐享其中。

医疗科技公司美敦力就是这么一位“老朋友”。“今年是美敦力和进博会的5年之约，我们将集中展示在智能化、微创化、个体化方面全球创新的医疗科技产品。”美敦力大中华区公共事务部企业传播副总监徐燕锋说，美敦力“机器人总动员”将亮相本届进博会，在国内同时展出针对不同手术场景推出的手术辅助机器人解决方案。其中，Hugo RAS System机器人辅助手术系统将借助进博会完成它的“中国首秀”。

作为进博会的“元老级”展商，蔡司将展示来自半导体制造技术、工业质量与研究、医疗技术与光学消费品市场四大业务领域的一系列创新产品和解决方案。“借进博会吹来的暖人春风，蔡司五年来从‘展商’和‘投资商’，已化身深耕中国市场的‘坚定投资商’。我们在进博会舞台上展出的光学科技产品，离不开蔡司在长三角和珠三角地区的深耕和发展。随着本土制造、本土研发体系逐步完善，将推动中国本土创新走向世界。”蔡司光学中国区总裁彭伟说道。

金光集团App的全球首发新品则是“BBC纤维絮纸”，它提取于天然材料，91%生物基、100%可堆肥，并且可以生物分解，是生物材料最佳刚性解决方案。据了解，BBC表面做过疏水处理，容易跟各种生物分解塑料兼容，能够作为复合材料掺入各类生物可分解塑料，提升产品的物理强度和耐热性。以中国2021年生物可分解塑料产量80万吨为例，如果添加10%的BBC，大约能降低碳排放24万吨。

“进博会已经成为新产品、新技术和新服务‘全球首发、中国首展’的重要平台。”谈及第三次参加进博会的感受，智能电动车品牌华人运通高合汽车负责人丁磊说，进博会是企业高效对接全球资源的平台，他们希望通过这个平台与合作伙伴互相赋能，共享中国市场发展机遇。

新朋友登场 期待感受“进博会效应”

随着进博会国际“舞台”的持续扩容，越来越多外资企业以进博会为契机，将目光投向中国市场。中国国际进口博览局有关负责人透露，多家世界500强企业将首次参展第五届进博会，挪威、比利时等国多家组展机构首次加入进博合作网，并将组织当地中小企业集中参展。

首次参加进博会的清越科技带来了消毒防疫机器人，其神奇之处在于，通过电和自来水可制备过氧化氢消毒剂，这是美国斯坦福大学的最新研究成果。

“往年进博会的规模与聚焦效应我们有目共睹，十分期待即将到来的进博首秀。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿说，他们将携8家挪威海产出口企业组团前来，希望通过进博会，使中挪海产企业缔结更深入的战略合作关系。

来自芬兰的芬林集团今年也是首次独立参展进博会，其展台设计围绕生物科技和循环经济理念，全方位展示低碳环保的木浆、纸和纸板、锯材和深加工木制品等可持续可再生产品。“希望借助进博会大平台，进一步向中国市场介绍、展示环保创新的可再生材料和应用案例。”芬林集团亚太区总裁宋望球说道。

据介绍，伍倍舒尔、仲量联行、力拓、必和必拓、蒂森克虏伯、吉利德等世界500强企业也将在进博会上首次亮相。当下的进博会已成全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，带动着“全球好物”源源不断进入中国市场。

如今，“老朋友”和“新朋友”齐聚一堂共赴进博之约，随着进博会的“朋友圈”越来越大，中国国际交流的“朋友圈”也愈加丰盈。在他们眼里，进博会已然成为不容错失的“中国机遇。”

(责编：王震、陈键)

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