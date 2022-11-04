金 凤

南京江北新区自主创新服务大厅的工作人员在受理企业的项目申报、资金兑付等业务。南京江北新区自主创新服务中心供图

4年来，南京江北新区自主创新服务中心团队实地走访1000余家企业，收集解决1800余件问题，汇聚22家高校的约3000个科技成果，年均45场科技创新活动，助力新区科技企业活力奔涌。

“为何企业战略对企业发展非常重要？又该如何运用外脑来激发组织战略思维，不陷入认知局限……”10月15日，周六，南京江北新区一家企业里，40多位企业家围坐一团，对讲师提出的这些问题眉头紧锁、若有所思。

这场南京江北新区（以下简称新区）科技企业家成长训练营，是新区自主创新服务中心（以下简称中心）为区内高层次创新创业人才推出的科技服务活动之一。培育科技人才，发展生态圈，助力科技企业成为地方科技创新的重要引擎，映射着科技服务体系的致广大而尽精微。

“建设科技创新服务体系、优化创新生态环境，我们在努力回答‘为谁服务’和‘服务什么’的问题。”新区自主创新服务中心主任吴春华与记者分享，自2018年以来，新区创新科技服务体制机制，以企业需求为一切工作的出发点，打破科技服务功能和资源条块分割的格局，由“分散服务”转变为“集中服务”，由“管理思维”转变为“服务思维”，逐步形成以“科技企业培育、技术创新服务、科技金融支撑”为主要内容的科技服务体系，高度集成政策、金融、技术、活动、中介等各类科技服务功能，增强新区科技创新协同能力。

驰而不息，锲而不舍。4年来，中心团队实地走访1000余家企业，收集解决1800余件问题，汇聚22家高校的约3000个科技成果，年均45场科技创新活动，助力新区科技企业活力奔涌。

全流程“管家式服务”，助推科技企业成长壮大

挂牌于2018年初的中心，4年来打造综合性一站式服务平台。这种“一站式”，从新区企业服务平台可见一斑。登录该平台，从科技资讯、政策服务、项目申报、科技金融、科技活动，到知识产权、服务超市、仪器共享等的十大板块为企业发展提供全过程支撑服务。截至10月10日，江北新区企业服务平台已有3590家企业注册。

大数据时代，如何让数据多跑腿，企业少跑腿，让企业发展事半功倍？中心将“店小二”姿态融入一款大数据政策智能匹配平台——“政策罗盘”，该平台通过企业数据与政策条件的精准智能匹配，为企业政策申报赋能。

线上服务高效互动，有求必应，线下服务也未雨绸缪。“我们在不断优化政策服务机制，提升政策服务精细度。”中心政策服务部部长张华说，“中心为新区企业提供全流程、一对一的政策申报服务，前期主动挖掘筛选一批潜在的优质‘种子’企业，并开展政策预申报培训。申报过程中从政策理解、申报规划、材料制作、申报提交、结果公示、项目验收等方面开展全流程辅导。”

“功成不必在我，功成必定有我。”借助这套政策服务组合拳，近2年，中心年均办理各类项目申报、兑现、验收等230余项，江苏省科技计划项目立项数连续两年位居江苏各区县第一，累计为企业争取省级扶持资金2.1亿元。

想企业所想，急企业所急。在如今的新区，企业遇到发展难题时，总会向网络平台“企业诉求直通车”求助。中心综合管理部部长袁站涛介绍，“‘直通车’通过建立受理、派单、办单、反馈、评价的企业诉求闭环处理机制，实现企业诉求和政府服务的直连直通、无缝对接，今年6月25日上线后，已解决企业诉求121件，涉及科技创新、人才需求、用房用地、融资需求、惠企政策、规划建设、行政审批等方面。”

面向产业需求，打通产学研创新链、价值链

创新链、产业链融合，关键是要确立企业创新主体地位。如何发挥企业主体作用和政府统筹作用，促进资金、技术、应用、市场等要素对接，考验着政府科技服务的工作效能。

如今，中心市场资源部工作团队每周都会走访约10家科技型企业，中心市场资源部部长仇文豪将这个过程称之为挖掘企业的“真需求”，“即了解企业在科技创新方面存在的实际困难，以及在政策、技术、人才、金融、专业服务等方面最急迫的需求”。中心今年已走访新区企业共339家，解答企业咨询问题420个。

2020年，中心走访南京炫佳网络科技有限公司时，该公司正打算开发一款儿童智能推荐算法，帮助家长正确引导儿童收视行为，但当时还缺乏对儿童心理学的研究。

中心当即对接技术经理人、东南大学南京江北新区创新研究院科技部部长马俞瑞，后者多方调研，向公司推荐了东南大学孙钰教授团队。经过多次交流，双方最终于2021年达成合作，其“基于儿童心理学的少儿视频智能推荐算法研究”获得2021年江苏省产学研合作项目立项。

如果说一对一走访可以让企业和科研院所各取所需，满足个性化需求。那么，融汇创新资源，建立产学研交流资源池，科技成果和现实需求则可以高效对接，事半功倍。

自2019年起，中心主动出击，面向高校、科研院所、企事业单位、社会团体等单位广泛征集科技专家和技术骨干，加强科技项目成果储备。

如今，中心组建的“科技专家库”“科技成果库”“科技服务超市”已汇聚清华、复旦、南大、东大等22家高校的可转化科研成果2620项、技术专家1425人，以及知识产权、技术转移、法律服务、资质认证等专业科技服务机构170家。创新资源的汇集助力打通了供给侧与需求侧障碍，目前中心已帮助约10家企业开展技术对接。

为助力产学研合作深度融合，中心还每年至少组织开展技术对接交流活动10余场，已促成9个项目转化落地，同时还与以色列、澳大利亚、英国、韩国等国开展跨国技术交流。

打出“连环组合拳”，科技、金融、产业深度融合

创新是促进经济发展的重要推动力。新区创业企业云集，这类企业的共同特点是，掌握一定核心技术，却缺乏持续的资金投入，融资需求强烈。而科技企业又因其轻资产、产业化存在风险等特点，在融资过程中遭遇融资难、融资慢等困境。

新区大胆尝试，守正创新，打通数据孤岛，在银行与企业间搭建互信桥梁，促进创新链、产业链、资金链深度融合。

2021年6月，新区打造的政企银一体化数字金融服务平台——“科创数金”正式上线。平台在整合企业大数据基础上，实现企业综合价值自动评级，首创了科技企业授信额度测算模型，与银行系统打通互联，提升企业融资效率，并创新采用银行“竞标”报价模式，有效降低企业融资成本。

中心项目发展部部长张明辉介绍，中心还积极与各类科技金融服务专业机构合作，为企业提供债权、股权、担保、保险、多层次资本市场、资产管理、转贷等覆盖企业全生命周期综合金融服务功能。2022年帮助企业进行融资对接180余次，新增对接金融产品28个，帮助多家企业对接股权融资机构。

“为科技创新赋能、为企业发展服务，是中心不变的发展理念。我们奋力建设全面、高效、精准、深度、创新的科技服务体系，让科技服务覆盖面更大，服务效能更高，服务内容更精细，改善营商环境，提升企业的获得感，并在实践中面向企业需求开拓创新，不断提升整体科技服务水平。”吴春华说。

风好正是扬帆时，奋楫逐浪天地宽。如今的中心，正厚植创新生态沃土，搭建创新服务平台，整合科技创新要素，畅通数据互联，强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新实体与金融对接，企业科技创新活力澎湃奔涌。

(责编：王震、陈键)

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