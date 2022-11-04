本报记者 吴乐珺 杨 迅 韩 硕 王 迪

作为党的二十大之后中国举办的首场重大国际展会，即将举行的第五届中国国际进口博览会，再一次向世界展现中国不断扩大开放、分享发展机遇的决心和信心。

进博会激发创新活力，成为越来越多企业进行产品首发或首展的舞台。

在本届进博会法国达能集团展台，“碳捕捉”互动模拟装置引人注目，展示了世界领先的碳捕捉技术：只要轻触互动屏上的图标，将二氧化碳一点点收集起来，经过一系列工序，模拟装置的末端就能“制造出”一个饮料瓶。展台工作人员介绍，与传统工艺相比，用新工艺生产的“智慧碳瓶”，可减少近60%的碳排放。

德国肖特特种玻璃的展示同样吸引众人目光。肖特公司在实验室中造出的仅有16微米厚的超薄玻璃，被称为“细胞级”超薄玻璃。凭借优异的性能，该公司生产的玻璃在多家知名品牌的可折叠手机上采用，实现了进博会“展品变商品”的初衷。

今年进博会展台延续绿色低碳的特点。

在能源低碳及环保技术专区，法国施耐德电气展台绿白相间的主色调凸显了绿色主题，一座描绘零碳城市图景的模型展示该公司在数字技术、低碳能源、低碳工业等领域的解决方案及应用成果。施耐德电气全球执行副总裁尹正说：“依托进博会，我们将不断深化与中国合作伙伴的互惠合作，共同创造绿色可持续未来。”

进博会让参展企业共享中国市场机遇，收获满满。

应用于轮胎漏气自修复的低碳材料，只吸油不吸水的海上溢油处理海绵……美国陶氏公司携多种新材料亮相本届进博会，通过数字化手段，展现材料科技如何改善生活、推动可持续发展。陶氏公司亚太区总裁彭睿思表示：“借助进博会平台，公司得以与中国合作伙伴进行广泛而深入的沟通，增进对中国市场的了解。我们将携手合作伙伴，继续助力中国可持续发展。”

韩国三星展台展出的虚拟驾驶舱，吸引不少参观者前来打卡。据介绍，该驾驶系统可以提前探测突然出现的车辆等；导航地图上，沿途咖啡馆以增强现实形式展现，可在车内下单购买咖啡；在自动驾驶模式下，驾驶者还可以进行视频会议。中国三星总裁黄得圭说：“三星在进博会展出的很多展品已成为商品，走进千家万户。未来，三星将继续以创新驱动发展。”

作为进博会上的老朋友，丹麦格兰富在本届进博会的展台面积比去年增加了50%。宽敞明亮的展台上，展出了多款明星产品，包括即将全球首发的第三代节能智慧分析诊断系统。该系统通过实时监控、综合分析等手段，对高能耗行业进行诊断，并提供能源优化方案。格兰富首席运营官乌里克·格诺说：“中国市场广阔，发展潜力巨大，我们对中国经济长期向好抱有信心，将继续深耕中国市场。”

进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界。国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台作用更加凸显。

在今年首设的“展商变投资商”展示区，美国强生公司展出了借助进博会推动创新医疗产品和解决方案加快落地等14个成功案例。强生公司全球副总裁宋为群表示：“进博会是开放融通的重要平台，期待继续与中国合作伙伴携手，创造互利共赢的未来。”

“承前启新，共伍未来”，这是今年普华永道展位的主题。展位将“伍”的笔画作为空间的分割线进行造型规划，采用数字高科技手段，将互动装置等植入其中，为参观者带来沉浸式体验。“进博会是新时代中国不断推动高水平开放的生动缩影。”普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，“五年来，我们见证了进博会强大的溢出效应。‘东方之约’一年比一年精彩。”

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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