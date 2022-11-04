本报记者 陈尚文 孙广勇

在东帝汶阿伊莱乌内区基里莱洛村，当地村民正在采摘咖啡鲜果。

本报记者 孙广勇摄

从东帝汶首都帝力出发，沿着狭窄的盘山公路，穿过茂密的咖啡林，记者来到了东帝汶咖啡主产区埃尔梅拉。最近几年，由于来自中国的订单增多，当地咖啡种植户法蒂玛明显忙了起来。

“越来越多的中国买家开始关注我们的咖啡，来咖啡产区和附近工厂参观。”法蒂玛说，“来自中国的订单让村里人富了起来，很多人家里添置了新的家电。我们的日子越来越有盼头。”

“进博会带动东帝汶咖啡出口‘跑了起来’”

咖啡是东帝汶重要的经济作物和出口产品。该国高海拔地区气候独特、土壤肥沃，加上咖啡种植户采用湿制法加工新鲜采摘的果实，生产出来的咖啡品质优良。

前些年，东帝汶咖啡只是以小批量散装形式进入中国市场。进博会帮助东帝汶咖啡在中国市场拓展了销路，进入了更多消费者的视野。

在2019年举办的第二届进博会上，东帝汶咖啡首次参展便引发广泛关注。同年12月，东帝汶国家馆成为第二届进博会后首个落户上海自贸区国别（地区）中心的国家馆，以高效、便捷的方式对接推广东帝汶咖啡，开展有关咖啡文化的交流活动。在2020年举办的第三届进博会上，东帝汶咖啡获得价值500万美元的订单。去年第四届进博会，在东帝汶咖啡展台前，中国企业协助提供的机器人咖啡师冲泡出香气四溢的咖啡，吸引众多观众驻足品尝。

2021年3月，满载近20吨精品咖啡豆的集装箱从帝力港首航，历经数日后停靠在上海外高桥港。这是上海口岸首次迎来大宗贸易进口的整柜东帝汶咖啡。东帝汶国家统计局公布的数据显示，2021年，东帝汶对华出口咖啡豆348吨，同比增长1.4倍。东帝汶驻华大使桑托斯感叹：“进博会带动东帝汶咖啡出口‘跑了起来’。”

“通过进博会拓展销路后，我们工厂一直在增加咖啡豆收购”

作为东帝汶三大咖啡生产商之一，“帝汶环球”咖啡厂负责人波比对中国市场的潜力和活力深有感触。

“中国咖啡消费增长迅速，我们一直十分期待进入中国市场。”波比说，“通过进博会拓展销路后，我们工厂一直在增加咖啡豆收购，加工后销往中国。”

记者在“帝汶环球”咖啡厂采访时，遇到了来自中国的咖啡进口商林先生。在第二届进博会上，林先生被香醇的东帝汶咖啡吸引，随后决定从事东帝汶咖啡进口，目前已经采购了几吨咖啡豆。这次参观完咖啡种植园和加工厂后，他更加坚定了扩大采购的信心，并决定与“帝汶环球”咖啡厂签订长期采购合同。

北京亦庄国际文化科技中心有限公司副总经理雷雨晴至今仍清楚记得与东帝汶咖啡相遇、结缘的经历。

作为第三届进博会参展商，北京亦庄国际文化科技中心有限公司将“一带一路”沿线国家知名产品带进进博会展馆。“我们的展位与东帝汶国家馆展位虽然设在不同楼层，但我们都知道东帝汶咖啡是那届进博会的‘明星展品’。”雷雨晴表示。

让雷雨晴和她的同事至今难忘的是东帝汶咖啡的香气。“在不到10平方米的展位上，工作人员冲泡着一杯杯香气浓郁的咖啡，等待品尝的队伍足足排了几十米。”雷雨晴说，虽然自己那次因队伍太长没能品尝到东帝汶咖啡，但这让她对东帝汶咖啡产生了更大的兴趣。

借助进博会这一平台，北京亦庄国际文化科技中心有限公司成为东帝汶咖啡最大的经销商之一。从2021年1月签署贸易订单，到后来与东帝汶国家馆达成长期合作协议，全权负责东帝汶精品咖啡豆的烘焙加工和销售运营等，公司的咖啡业务进展顺利。

“去年，我们与东帝汶咖啡厂商携手亮相第四届进博会，并收获了新的合作伙伴。”雷雨晴告诉记者，通过进博会，更多中国消费者和企业了解了东帝汶咖啡，为我们的东帝汶咖啡贸易提供了极大的推动力。

“参展企业在进博会上收获满满，让我很难不心动”

6月21日，东帝汶加尼克食品公司经理亚历山大早早来到东帝汶国家馆设在帝力的办公室，对着电脑等待一场“云连线”。

这是第五届进博会的一次筹备通报会暨签约仪式，与亚历山大一同参会的还有来自日本、新西兰、挪威等国的代表。“看到东帝汶参展企业在进博会上收获满满，让我很难不心动。”亚历山大说，他今年上半年就开始联系报名参加进博会，希望能在这次的进博会之旅中结交朋友、收获订单。

“每年的进博会，都是东帝汶咖啡工厂、农产品公司期待的盛会。在进博会上展出的东帝汶咖啡，都经过了参展商精挑细选。”东帝汶国家馆执行馆长贝蕾说，今年东帝汶企业在进博会食品及农产品展区有两个展位。除了咖啡的展示与品鉴，还将首次推介有机野生姜黄粉、野生黑胡椒、天然古法海盐等产品。同时，东帝汶手工业者数月前就开始赶制数十条“泰斯”，“‘泰斯’作为东帝汶传统手工纺织品，一般用来献给最尊贵的客人。这些‘泰斯’饱含着东帝汶人民对中国朋友的深情厚谊。”连续4次参加进博会的东帝汶斯达克贸易公司经理斯维亚说，中国坚持高水平对外开放，搭建进博会平台，帮助东帝汶产品进入中国市场，这给东帝汶企业和民众带来更多发展机遇。

历届进博会上，中国不仅为最不发达国家企业提供免费标准展位，还利用“云招商”“云逛展”“云签约”等方式，带动最不发达国家对华出口，为这些国家更好地分享中国机遇提供便利。卢旺达的辣椒、阿富汗的手工羊毛地毯、叙利亚的古皂、赞比亚的蜂蜜、南苏丹的手工艺品……搭乘进博会的快车，越来越多发展中国家特色商品进入中国市场，受到中国消费者的青睐。

“咖啡就像一座桥梁，把东帝汶和中国连接了起来，增进了两国人民的交流。”东帝汶总理鲁瓦克表示。东帝汶民主党主席萨比诺认为，中国经济发展不仅给本国人民带来了巨大福祉，也为世界创造了发展机遇。

（本报北京、帝力电）

《 人民日报 》（ 2022年11月03日 14 版）

(责编：王震、陈键)

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