原标题：中国银联与中国旅游集团签署战略合作协议并正式发布中旅通一码付产品

11月3日，中国银联与中国旅游集团签署战略合作协议，并正式发布中旅通一码付产品。中国旅游集团党委书记、董事长陈寅，党委副书记、董事、总经理王海民，中国银联党委书记、董事长邵伏军，党委委员、执行副总裁郝哲共同出席签约仪式。中国旅游集团党委委员、副总经理李刚与中国银联执行副总裁胡浩中代表双方签署战略合作协议。

根据合作协议，中国银联将依托产品+网络优势，与中国旅游集团进一步深化战略合作机制。双方将加快文旅场景的数字化建设，实现银联支付产品在中国旅游集团全场景的受理覆盖；提升数字化用户经营合作，拓展海外合作，加大市场推广合作等。以数字化转型为契机，以形成良性互动的品牌协同效应为目标，双方将进一步携手，共同提升企业服务质效。

会上还发布了中旅通一码付产品。中旅通一码付产品将中旅会员码与银行账户绑定，实现支付时，用户可一码完成会员识别与付款，同步享受中旅会员权益与银联、银行提供的多重优惠。

中国银联是经国务院同意，中国人民银行批准成立的银行卡清算机构，受理网络覆盖全球181个国家和地区，联网商户超过6000万户，境内外成员机构超过2500家。

中国旅游集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是唯一一家以旅游为核心主业的央企，经营网络遍布30个国家和地区，业务覆盖“食住行游购娱”旅游全产业链。

中国银联与中国旅游集团已有超过10年的合作历史，双方在支付受理、国际业务等方面取得多项重要进展和成果。此次战略合作协议的签署，积极响应了国家“鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往”的号召，是双方携手共建数字经济、推动文旅行业发展的又一重要举措。

后续，中国银联将继续积极履行国有企业社会责任，协同产业各方，集聚优势资源，为促进文化和旅游行业发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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