人民网北京11月4日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新发布，截至10月31日，主产区累计收购秋粮3034万吨，同比增加434万吨。其中，收购中晚稻1599万吨、玉米1397万吨、大豆38万吨。当前秋粮正在集中上市，收购工作进展顺利。

“烘干机日烘干能力30多吨，有卸粮机3台、传送带2条，完全可以满足售粮农户粮食烘干需求。”又到一年一度的粮食收购季节，河南省安阳市内黄县一粮食收购点负责人李国平介绍收购各项准备工作已经基本就绪。

据李国平介绍，最近一段时间，根据实际需要早开门晚收秤，做到随到随收，尽量减少农民排队时间，确保每个农户可以顺利售卖秋粮。

“在秋粮收购中，各粮食收购点充分发挥粮食收储主渠道作用，积极为广大农户提供优质服务，简化收储程序，加快秋粮入库进度，做到不压等、不压价、不压款，确保农民售粮顺畅。”内黄县农业农村局相关负责人说。

秋粮上市以来，各类企业积极入市收购，市场购销较为活跃，收购进度快于上年。国家粮食和物资储备局相关负责人表示，今年收购过程中优质优价特征明显，中晚稻优质品种价格比普通品种每斤普遍要高0.1元以上。

为切实保护种粮农民利益，国家有关部门已批复江苏、安徽、河南、湖北四省启动中晚稻最低收购价执行预案，共准备收储库点400多个、仓容550万吨左右，能够满足收购需要。截至目前，四省已累计收购最低收购价中晚稻近30万吨。

(责编：王震、吕骞)

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