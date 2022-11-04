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沪上阿姨鲜果茶：帮助更多奋斗者赢得美好生活

2022年11月04日10:07 | 来源：中国青年网
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原标题：沪上阿姨鲜果茶帮助更多奋斗者赢得美好生活

近日，新茶饮品牌沪上阿姨鲜果茶正式官宣门店数量突破5000家，在餐饮行业中逆势突围，持续为“大众创业 万众创新”的事业添砖加瓦。

       中国连锁经营协会《2021新茶饮研究报告》显示，未来2-3年，新茶饮整体增长速度将调整为10-15%；其中，以加盟为主的品牌发展分化进入洗牌期，是否能够帮助加盟商赚钱，成为品牌发展的关键要素。

       在行业增速放缓的背景下，沪上阿姨鲜果茶(简称沪姨鲜果茶)响应“大众创业 万众创新”的时代号召，展现出了强韧的发展后劲。据悉，沪姨鲜果茶成立于上海，采用“直营+加盟”的方式规模化扩张。公开数据显示，截至2022年10月，沪姨鲜果茶已在全国200多个城市开店超过5000家；仅在今年9月就开店近300家。其门店增速也获得了行业认可，荣获窄门餐眼“2021-2022年度餐饮品牌门店增长TOP3”荣誉。

       作为加盟品牌，沪姨鲜果茶“逆风快跑”的背后，离不开消费者和合作伙伴的信任。“我们认为，企业存在的价值是为客户创造价值。沪上阿姨非常重视消费者和加盟商。”沪上阿姨鲜果茶创始人单卫钧近期对外表示。

       “让消费者享受健康茶饮的美好，帮助奋斗者赢得美好生活”，沪上阿姨鲜果茶以此为使命，以消费者和合作伙伴为中心，长期践行商业向善理念，打造美好美味的茶饮生活。

       在合作伙伴角度，沪姨鲜果茶始终心系广大创业群体。今年6月，沪姨鲜果茶合作残疾创业者，在江苏开业首家由听障员工组成的“无声的店”，帮助特殊群体创就业，未来还将推出长期的公益助残计划；8月，沪姨鲜果茶正式推出“百日千店”加盟计划，通过各项加盟费、管理费的减免等，帮助下沉市场的投资者低门槛创业，共享行业发展的红利。

       对于广大消费者，沪姨鲜果茶长期致力于通过产品开发、门店服务打造良好的用户体验。在2013年品牌创立之初，沪姨鲜果茶首次将五谷与奶茶跨界搭配，凭借新鲜现煮的血糯米奶茶，成长为五谷茶饮的头部品牌；2021年，洞察到Z世代消费者对清爽茶饮的需求，沪姨鲜果茶迅速响应、升级鲜果茶战略，以高质价比的产品牢牢抓住消费者的味蕾。

       据《2021新茶饮研究报告》显示，从消费端看，我国还有近8亿人没有喝过新茶饮，这其中有巨大的发展潜力。沪姨鲜果茶相关负责人表示，未来沪上阿姨鲜果茶还将持续发力于产品创新和门店拓展，让高质价比的鲜果茶走进更多消费者，为“双创”事业注入新活力。

(责编：曹淼、李源)
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