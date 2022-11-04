据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月3日9时32分，空间站梦天实验舱顺利完成转位。梦天实验舱转位完成标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成。

从空间站的首舱

——天和核心舱发射入轨

到如今梦天实验舱成功转位

这期间空间站的构型经历了多次变化

空间站是怎样变成现在的样子呢？

动画演示带你梳理↓

2021年4月29日，中国空间站的首舱，也就是天和核心舱发射升空，核心舱里配置的环控生保系统，让它具备了和地面一样的空气、温度等生存环境，所携带的实验机柜也让核心舱具备了开展科学实验的基本条件。

有了实验室的场所，还得有物资保障。去年5月，天舟二号货运飞船发射并与天和核心舱对接，带去了航天员进入空间站所需要的吃穿用度。

屋子和物资都有了，就可以有人上太空工作了。去年6月17日，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波搭乘神舟十二号载人飞船飞向太空、进驻天和核心舱。作为空间站建设阶段的首个飞行乘组，他们开始了太空家园的建设。三名航天员在核心舱内搞装修、拆包裹、装WIFI，还到舱外安装了工具、设备、验证了舱外服和机械臂的性能。

太空驻留三个月，神舟十二号航天员完成任务后，搭乘去太空时乘坐的神舟十二号飞船的返回舱，返回了地面。几天后，又一艘货运飞船——天舟三号发射升空，并与核心舱对接。这一次，天舟三号带去的，是为神舟十三号航天员的太空工作、生活准备的物资。

物资备好后，去年10月16日，神舟十三号载人飞船带着翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员进入太空、与核心舱交会对接，三名航天员继续建设我们的太空家园。这一次，航天员在轨驻留时间更长，达到6个月。

今年3月27日，用尽了所携带的物资、并完成了各项试验的天舟二号货运飞船撤离空间站。4月16日，神舟十三号飞行乘组也完成了任务，搭乘神舟十三号载人飞船返回舱顺利返回地面。至此，有关空间站建造的关键技术已得到全面验证。

今年5月10日，“太空快递”再次出发，天舟四号货运飞船发射升空，并与核心舱对接。这也开启了中国空间站建造阶段的大幕。

一个多月后的6月5日，神舟十四号载人飞船搭载着陈冬、刘洋、蔡旭哲三名航天员来到太空，飞船与核心舱从径向成功对接，“最繁忙”乘组来到我们的太空家园。之所以说神舟十四号乘组是“最繁忙”乘组，是因为接下来空间站的变形要进入到加速度了。

7月17日，天舟三号货运飞船完成任务，撤离空间站。7月24号，中国空间站第二大舱段——问天实验舱发射，第二天，与核心舱成功对接，神舟十四号航天员首次从天和核心舱进入了问天实验舱。问天舱的加入，让我们的太空实验室空间更大、实验机柜更多，舱外的机械臂也由一个增加到一大一小两个机械臂。

一个多月前，问天实验舱从核心舱的前向对接口转位至侧向停泊口，中国空间站由一字型转为“L”构型在轨飞行，等待空间站第三舱——梦天实验舱的到来。

就在几天前，中国空间站的第三个大型舱段——梦天实验舱成功发射升空，并与核心舱前向对接口对接，今天也成功转位。我们的太空家园变成了“三居室”，不仅空间变得更大，可以开展的实验项目也更多，之前问天实验舱主要面向空间生命科学研究，而梦天实验舱主要面向微重力科学研究。至此，中国空间站在经历十多次变形后，就形成三舱“T”字构型组合体，这也是未来中国空间站的基本构型。

(责编：宋心蕊、白宇)

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