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绿色赋能 中国石油大连石化“云开放”

2022年11月04日10:54 | 来源：央广网
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原标题：绿色赋能 中国石油大连石化“云开放”

　　11月2日，中国石油大连石化公司（以下简称“大连石化”）举办“绿色科技看得见”云直播暨中国石油公众开放日活动。

　　活动中，大连石化安全总监程旭东，大连理工大学环境学院副院长、博士生导师谢宏斌和新华网元宇宙虚拟主持人“华智云”通过直播平台向观众“揭秘”能源行业绿色发展的新技术、新举措、新成就。

　　据了解，大连石化坚持“绿色低碳”战略，探索绿色发展新举措，通过引进前沿环境治理技术，使绿色成为公司高质量发展的“主色调”。近5年来，公司坚持“抓源头、控中间、治末尾、减量化、资源化”理念，完成挥发性有机物（以下简称VOCs）综合治理、污染物减排和达标排放升级改造任务，实施清洁生产方案42项。与2017年相比，公司COD二氧化硫、VOCs等主要污染物排放量分别降低78%和63%。

　　同时，大连石化引进环保治理技术，为科学、系统地管控污染源提供支撑。2022年，公司投入3000多万元建成了由指挥调度、移动车辆、固定检测设备和数据分析构成的VOCs网格化管理系统，通过“集中指挥”“边走边测”“固定遥感”，对厂区及周边污染物情况进行全天候监控、跟踪和预警监测，实现VOCs精准溯源、全面快速治理。其中，企业新投用的环境走航监测车已实时检测挥发性有机物数据129.6万个，为实施环境空气VOCs污染精细化管控、创建绿色工厂提供了保障。

　　大连石化还将绿色发展理念贯穿生产经营全过程。公司坚持“源头减排”，在新项目建设过程中，配套再生可回收单元，实现能源再利用，并对运行装置开展挥发性有机物泄漏检测与修复，确保新发现的泄漏点在15天内动态清零，减少挥发性有机物泄漏。经过连续攻关和专项整治，相比2020年，公司静密封潜在泄漏点数下降81%，达到历史最优水平。

(责编：曹淼、李源)
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