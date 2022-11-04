人民网北京11月4日电 （记者栗翘楚）近日，北京国家会计学院联合财政部会计司、财政部监督评价局、中国注册会计师协会和中国会计学会在京举办第二届“会计诚信与高质量发展论坛”。

财政部会计司司长李先忠提出，会计诚信体系建设要做到德法共治，最终实现文化自觉。德治的目标重点是“扬善”，需要具体通过制定道德规范定义“善”的标准；通过完善学历教育、继续教育和职称考试相关内容来践行标准；通过选树表彰典型进行奖励激励。法治的目标重点是“惩恶”，主要是通过明确违法情形、加强监督检查、加大处理处罚、健全信用信息管理、明确失信惩戒对象和实施多部门联合惩戒等步骤程序来实现这一目标。

财政部监督评价局局长杨瑞金表示，加强财会监督是建设会计诚信体系的重要手段。加强财会监督，严厉打击、严惩重罚财务造假、违规审计等失信行为，既可以发挥震慑作用督促企业、中介机构和从业人员恪守诚信原则，也能够引导会计领域相关主体崇尚诚信文化增强诚信自觉，逐步实现从“要我诚信”到“我要诚信”的重大转变。

中国注册会计师协会秘书长舒惠好表示，中国注册会计师制度恢复重建暨行业改革发展40多年来，注册会计师行业始终坚持以诚信建设为主线，推进行业改革发展。下一步，要以制定实施注册会计师行业诚信建设纲要为契机，以服务经济社会高质量发展为使命，正视问题、找准病根、综合施策、协同发力，共同开创注册会计师行业诚信建设新局面。

财政部国际财金合作司司长程智军提出，会计行业要当好政策讲解员，发挥好在企业与政府间的沟通和桥梁作用，向企业积极宣传讲解最新改革政策，帮助改革更好地落地见效；当好对外宣传员，在对外工作交流中，积极主动宣传我国营商环境最新改革成效，用外国人听得懂的方式讲好中国故事。

中国资产评估协会秘书长张更华提出，会计与资产评估相互依存，需要互相支持、协同发展。长期以来，中评协带领资产评估行业从“建机制”“提意识”“优环境”“强监管”“培人才”等多方面入手，大力推进行业诚信建设。在《“十四五”时期资产评估行业发展规划》中，将加强行业诚信建设作为行业发展的一项重要任务。

中国财经报社社长万平表示，媒体监督是会计诚信建设外部治理方面的重要力量。媒体要配合各方监管力量，共同提升会计行业诚信氛围，合力建设会计诚信体系。财会媒体不仅要褒扬诚信者、批评失信者，更要通过会计专业内容的打磨夯实会计诚信根基，做精做细新闻传播产品，推动会计诚信体系建设。

广东省财政厅厅长戴运龙通过线上方式，分享了广东省会计诚信建设实践经验。他表示，广东省在国家统一部署下，依托粤港澳大湾区综合优势，聚焦会计诚信体系建章立制、文化教育、监管治理和粤港澳合作，扎实推动会计行业高质量发展。在行业管理方面，将推进会计诚信建设列为“十四五”期间的主要任务，将建立行业诚信体系纳入联席会议的重点工作内容。经过努力，广东省注册会计师行业诚信建设制度体系已基本形成。

北京国家会计学院党委书记张凤玲表示，会计人才是会计诚信建设的重要支撑和根本要素。要深刻认识会计人才诚信教育的重要意义，转变人才培养理念、持续探索优化路径，保持会计诚信教育“因时而进，因时而新”。她呼吁，社会各界共同携手，播下诚信的种子，培育德才兼备、专业精深，创新型兼具国际视野的财会人才，推动会计诚信体系建设发展，为全面建设社会主义现代化强国提供人才支撑与保障。

本次论坛得到社会各界的广泛关注和支持。国际会计师职业道德准则理事会(IESBA)主席Gabriela Figueiredo Dias女士通过视频录播的方式进行主旨演讲。她表示，对注册会计师而言，在执业过程中避免错误行为至关重要，必须培养他们的道德能力，并特别注意和警惕激励、压力、机会等引导他们放弃诚信行事的因素。

据了解，本次论坛为期两天，分别组织召开主论坛和专题研讨分论坛。其间，发布了财政部会计司制定的《会计人员职业道德规范（征求意见稿）》以及北京国家会计学院主编的《中国会计诚信建设发展报告（2021）》。

(责编：王仁宏、吕骞)

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