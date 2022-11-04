原标题：第八届中国人工智能大会举办

10月30日至31日，第八届中国人工智能大会在长沙成功举办。长沙市人民政府副秘书长蔡锋、CAAI理事长戴琼海院士、湖南大学党委书记邓卫出席开幕式并致辞。以“湘聚智造·凝创未来”为主题，大会聚焦数字化时代人工智能发展新形势，搭建政企学研一体化高端交流平台，推动产业协同创新及融合发展，助力长沙智能制造生态建设。

本届大会主题论坛邀请到戴琼海院士、廖湘科院士、王耀南院士、田奇院士、Carles Sierra教授、Stephen Muggleton院士、Philip Torr院士，7位中外知名专家分别于30日上午、31日上午，通过线下线上方式发表主旨报告，为传统企业智能化、数字化转型提供参考方案，为政府制定智能产业规划提供科学建议。

尖峰对话环节，戴琼海院士、桂卫华院士、廖湘科院士、王耀南院士、周志华院士、田奇院士，6位专家以“人工智能发展新形势：机遇与挑战”为主题，展开了一场高规格的面对面对谈。

大会同期举办了12场专题论坛和4场同期活动，围绕具体的学术热点、技术难点，以及产业痛点进行深入交流和探讨。

在长沙市深入实施“强省会”战略，打造国家人工智能创新应用先导区的新时期，这场影响全产业链的大会，为“制造之城”向“智造之都”升级链接了全国智力资源。

蔡锋副秘书长表示：“随着本届大会的成功召开，长沙与中国人工智能学会将不断拓展新的合作模式，创造更多合作机遇，一同构建活力四射、环境优良、生态完善的数字长沙、智造之都。”

作为我国人工智能领域最具影响力的国际化会议之一，第八届中国人工智能大会以“湘聚智造·凝创未来”为主题，聚焦数字化时代人工智能发展新形势，搭建政企学研一体化高端交流平台，推动产业协同创新及融合发展，服务地方智能生态建设。

在我国全面推进产业数字化进程中，正在加速智能制造转型升级的长沙是一个前进中的缩影。通过“一年一主题，一届一特色”的设置，第八届中国人工智能大会紧扣国家科技战略，融入地方特色产业，为更多行业和地区提供了经验借鉴和策略启发。（记者 崔兴毅）

(责编：曹淼、李源)

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