原标题：古法触“电” 拼多多助力孝感米酒酿出60亿元香甜产业

到孝感来，一定要尝一碗地道的米酒。

湖北孝感，地处北纬30°，雨量充沛、光照充足，出产的糯米以色美、味香见长。以聚齐“天时地利”的食材，佐以历史传承的蜂窝酒曲、古法发酵，酿出的米酒白如玉液、甜润爽口，食后生津暖胃、回味悠长。这便是具有千年历史的地方名吃——孝感米酒。

千年时光流转，传统老味道早从一隅之地飘香四海。搭乘新电商平台快车，“孝感米酒”不仅从地方小吃发展成红透南北的金字招牌，更是通过布局食品、健康、休闲、美容等多个细分赛道，全渠道拓展市场及消费群体，打造60亿元的全产业链生态。

从地方名吃到湖北第一个地理标志产品

在孝感市槐荫大道上，有家孝感米酒馆。店面不起眼，食客却络绎不绝。“这碗糊汤米酒，从几分钱喝到如今的4块钱，手工的香浓味却一直没变，一碗下肚，酣畅淋漓。”一位老人就着一盘炒豆丝，喝着米酒。

这家老字号米酒馆，正是孝感米酒这缕甜香的源头。据《孝感县志》记载，年轻时赵匡胤逃亡路过孝感县城，被酒馆老板以米酒相待。成为开国皇帝后，赵匡胤为孝感米酒题字“闻香下马”“知味停车”，米酒担盛行一时。1924年，一个叫鲁毓柏的米酒担在孝感城区开了第一家店，叫“鲁源兴米酒馆”，便是如今孝感米酒馆的前身。

时至今日，孝感米酒早已不是当初那一碗醪糟、一杯“麸子酒”了，“古味新风”荡漾开来。湖北第一个地标产品便是“孝感米酒”摘下的。2001年7月份，“孝感米酒”被核准注册，成为湖北省第一件地理标志商标。

湖北米婆婆生物科技股份有限公司董事长张然对此深有感触：“20年前，孝感米酒已小有名气，但一直没有形成品牌化、规模化、产业化。”张然说，当时消费者对孝感米酒的印象还停留在小作坊，市场上也没有叫得响的品牌。2004年，张然建厂成立“米婆婆”，专注孝感米酒品牌化生产经营，先后拿下多项荣誉，产品远销全球20多个国家地区。

同样走上品牌化路径的，还有湖北爽露爽食品有限公司。从一个年产值两三百万元的小作坊，发展成目前年产值超3亿元的米酒行业龙头，爽露爽陆续斩获“湖北名牌产品”“农业产业化国家重点龙头企业”等荣誉。在数家龙头企业的带动发起下，米酒产业在孝感渐成气候。

新电商助力、高科技加持孝感米酒香出湖北

从湖北第一件地理标志商标，到如今南北消费者“米酒还数孝感好”的共识，背后是孝感米酒企业十几年的渠道拓展与品牌耕耘。

“我们是最早一批进入电商平台的米酒企业。”米婆婆电商负责人陈江华介绍，2015年，对新事物感知敏锐的董事长张然发现，农产品电商发展迅速，便在公司成立了电商部门，以各项优惠扶持电商经销商客户，“当时有一个客户是做拼多多的，起量特别快，月销量是线下渠道几个月那么多，碰到大促活动时，我们还专门为他提供仓库、打包发货等服务”。2016年，“米婆婆”电商部门不再满足于toB业务，于当年10月份进驻拼多多，开设了第一家自营旗舰店。

“在拼多多上，我们感受到什么叫几何级增长。”陈江华回忆起旗舰店发展历程，兴奋依旧：通过专业团队运营，米婆婆成为最早一批拿到平台品牌标的店铺；同时，拼多多业务人员对米婆婆的产品及营销方式都给予专业指导。多方合力，两年间“米婆婆”旗舰店销售额便增长5倍。如今，拼多多旗舰店成为“米婆婆”电商板块销售占比最大的平台，并一举拿下了米酒类目首位。

在陈江华看来，电商这个新渠道不仅拓宽了米酒市场，更重要的，是能让“米婆婆”这个老品牌第一时间知晓最新的市场动向，从而及时调整产品思路。“以前做线下，都是通过经销商，不知道谁买了，也不知道吃得开不开心。”陈江华说，在拼多多运营中，电商部门最关注的是消费者反馈、评价等信息。根据平台不断反馈的消费端数据，“米婆婆”已将产品进行数轮改造，“比如消费者更关注健康，所以米酒如今已经降到零糖，实现自然风味与健康的统一”。

“卖得最好的要数玻璃罐装的传统米酒。”陈江华透露，“最高纪录一天卖了超20万瓶”。为了更加适应食品安全、生产数据追溯等终端市场需求，去年，位于孝感市黄陂大道的“米婆婆”5G智能工厂正式建成投产。米酒在30℃恒温的发酵室发酵48小时后，经过调配、消毒、罐装……一瓶瓶晶莹透亮的米酒运至包装车间，打包、装车，按线上订单，迅速发往全国各地。

全自动标准化生产，再加上地标产品背书，孝感米酒今年还入选拼多多“寻鲜中国好农货”专区，通过专区推介等方式，进一步提升农产品品牌价值与效益。除通过电商平台拓展品牌影响力，孝感米酒还通过自营出口渠道卖到了美国、加拿大、澳大利亚等全球20多个国家和地区，深受海外华人喜爱。

借力新消费布局细分赛道打造跨界IP产品

说起米酒，可能有部分消费者的印象仍停留在“过早”“坐月子”食物的阶段。而在孝感，米酒企业正借科技智能及新电商平台之力，打造跨界IP产品，让米酒“破圈”。

在爽露爽公司现代化的工厂内，一箱箱“我不是啤酒”正在下线。这款能让年轻人休闲干杯的“鲁源兴1925”气泡型精酿米酒，正是百年老字号“鲁源兴”的“新生”。爽露爽电商负责人栾中豪介绍，公司此前主打的传统米酒一到夏季就进入销售淡季。2019年的一天，有客户提到，要是米酒能像啤酒一样可以咣咣干杯就好了。公司创始人顿时灵感迸发，决定尝试传统米酒由食用转向休闲酒水类型，

2021年4月份，爽露爽历时5年研发的新饮品“鲁源兴1925”正式投产。“这款产品与传统米酒最大的差异是含气泡，既有米酒的清甜，又有啤酒的冲劲和爽口。”爽露爽公司品管总监李明明介绍，根据新消费市场特点，公司新品首先会上线电商平台，这款精酿米酒也在第一时间上线拼多多店铺，“因为切入了时下流行的微醺赛道，一上架就大受年轻消费者群体追捧，成为店铺爆款”。

此外，爽露爽还研发出果冻米酿、吸吸米酿等120多款新产品。“在拼多多上，吸吸米酿卖得最俏，一年可以销出600多万袋，是年轻消费者的喜爱。”李明明介绍，受到消费端快速反馈启发，公司马上将上线一款米酿冻，以米酒为基底，加入白桃、百香果、青梅等多种果汁口味，以适应新电商平台年轻消费群体的需求。

“米婆婆”也“越活越年轻”。除在传统米酒、健康饮品、休闲零食、低度发酵等板块齐头并进，眼下，一款酒粕面膜已研发成功，正待批量上市。

“嚯米酒咯！”从地方风味小吃到湖北名特产，再到国人、华人美食，孝感米酒如今已经实现了从单一的手工产品向复合型、全产业链的转变。据孝感市麻糖米酒行业协会会长孙俊介绍，当前，孝感米酒占全国米酒市场份额的85%，孝感米酒生产企业有34家，带动糯米种植、加工、包装、销售、运输等米酒相关产业链实现产值40亿元至60亿元，线上渠道占比三成有余。如今，在新电商、新科技的助力之下，有着千年历史的孝感米酒，也将在新消费市场，焕发更大的生机。

(责编：董童、李源)

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