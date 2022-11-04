人民网北京11月4日电 （记者许维娜）“十年来，我国城市发展方式加快转变、发展质量显著提高，我们大力推进内涵式、集约型、绿色化发展，努力探索中国特色的城市高质量发展道路。”日前，住房和城乡建设部计划财务与外事司二级巡视员李喆在2022年世界城市日全球主场活动暨第二届城市可持续发展全球大会“中国城市高质量发展论坛”上表示，十年来，城市功能不断完善，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。

记者了解到，作为2022年世界城市日全球主场活动暨第二届城市可持续发展全球大会系列活动之一——“中国城市高质量发展论坛”聚焦“城建”“住房”等核心议题，探索可持续的城市建设与更新的可能路径，搭建“政企研学媒”协同创新资源平台，赋能城市高质量发展。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长汪科在论坛作主旨报告，他介绍了城镇化和城市建设成就、当前城市转型发展的重点以及实施城市更新行动的进展。汪科表示，实施城市更新行动，需要各地因地制宜、积极行动，更需要社会各界广泛参与，进行研究探讨、形成共识。要进一步完整、准确、全面贯彻新发展理念，把新的理念、原则和目标，把人民群众的新期盼，汇聚到实施城市更新行动中，凝炼为一个又一个城市更新项目。

贝壳高级副总裁、链家coo王拥群分享了构建城市循环可持续住房体系，以及链家在这其中的探索。他在线上参会时表示，根据相关数据，住房需求结构正从单一购房需求转变为多元化居住需求，新的住房需求不断产生，循环可持续住房体系初显。

“探索新的住房发展模式，统筹稳增长、惠民生、防风险，具有很强的现实意义。”在王拥群看来，基于这两大特征，居住服务生活和房屋租赁具备发展潜力，未来5年年复合增长率分别可以达到13%和11%。他还以上海链家为例，通过对其服务者进化、技术进化、合作进化、服务进化、生态进化五个方面阐述，展现了其正助力行业进化和城市循环升级。

据悉，世界城市日是联合国首个以城市为主题的国际日，也是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。今年，世界城市日全球主场活动在时隔8年后重回发源地上海。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经