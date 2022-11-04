新华社北京11月4日电（记者 姚均芳）北京证券交易所11月4日宣布，北交所首个指数——北证50成份指数将于2022年11月21日正式发布实时行情，以反映市场整体运行情况，提供投资标的和业绩比较基准。

北交所同日发布了北证50成份指数样本股名单。根据指数编制方案，北证50成份指数样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具代表性与成长性。

据北交所统计，首发样本股总市值占比71%，覆盖16个细分领域，机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前，汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及。

目前，北交所开市运行即将满一年。截至11月4日，北交所上市公司家数为121家，总市值超1900亿元。

北交所相关负责人表示，北证50成份指数的发布为市场各方跟踪观察、投资操作提供了重要参考，便于投资者了解北交所上市证券整体表现，满足指数化投资需求。配套北证50成份指数，行情授权与指数基金开发正在有序推进，将为市场引入增量资金和多样化投资者。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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