人民网北京11月4日电 （记者乔雪峰）“标准化是推动民航高质量发展的重要技术支撑，是推进民航安全发展的重要技术基础，是促进科技创新成果应用的桥梁和纽带，是参与国际民航治理的重要路径。”11月3日，民航局副局长胡振江在第一届中国民航标准化国际论坛上表示，“十三五”以来，民航标准化工作稳步推进，标准化改革取得新成效，标准化平台建设取得新突破，参与国际民航标准化治理的进程不断加快，标准化工作对保障民航安全运行、推动科技进步和提升服务品质发挥了至关重要的作用。

胡振江指出，民航标准化工作要坚持安全发展底线，围绕智慧民航建设主线，主动对接国家战略、行业目标，为民航高质量发展和实现多领域民航强国建设目标提供有力支撑。要以持续深化改革为着力点，提升标准化管理水平；以智慧民航建设为中心，推进高质量标准制定出台；以民航标准创新基地为牵引，提升标准创新能力；以人才队伍为依托，筑牢民航标准化工作基础；以提升国际标准化水平为支点，积极参与国际民航标准化治理，为构建公正合理、各尽所能的国际民航标准化治理体系做出积极贡献。

据了解，本届论坛由国家技术标准创新基地（民航）和中国民航科学技术研究院主办，采用线上线下结合的方式，是中国民航在标准化领域举办的首届大型、高端国际论坛。论坛以“标准创新引领民航高质量发展”为主题，围绕标准化政策、智慧民航标准化、团体标准建设和国际标准化等议题设置了专题演讲，聚焦智慧机场建设、可持续航空燃料国际合作和标准助推科技创新成果转化应用等热点话题进行了深入探讨，为展现中国民航标准化成果，促进航空产业链深度融合、协同发展，特别是加强国际标准化交流合作搭建了交流思想、凝聚共识的平台。

中国民航科学技术研究院院长、党委书记李郁在论坛开幕式上作了《民航标准创新基地实践及发展愿景》的报告，并介绍了三年来民航标准创新基地在加强治理体系建设、推进标准化工作全流程管理、搭建标准化服务平台、推进国际标准化工作、培养标准化人才等方面开展的工作。

李郁表示，民航标准创新基地将依托行业统筹支持，进一步强化资源汇聚、提升引领水平、增强服务能力、推进标准实施，继续发挥好国家级标准化服务和创新平台功能，努力在以标准创新引领民航高质量发展的征程中作出新的更大贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)

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