在《湿地公约》第十四届缔约方大会隆重召开之际，为展示中国加入公约30年湿地保护成就，让世界感受中国湿地之美，大会执委办发起“取水汇水”活动，选择12处有地域代表性的国际重要湿地，取水汇入武汉东湖湿地，表达汇聚全球湿地保护力量、凝聚生态保护共识的寓意。

01

鄱阳湖：水天相联 渺无际涯

鄱阳湖——

中国第一大淡水湖。

夏季丰水期，碧波万顷，烟波浩渺；

冬季枯水期，花海似锦，遍野浪漫。

鄱阳湖南矶国际重要湿地

是东亚—澳大利西亚水鸟迁飞的重要节点，

每年有20多万羽候鸟来此过冬。

02

洞庭湖：云梦之泽 天下之水

洞庭湖——

长江之肾，中国第二大淡水湖。

东洞庭湖国际重要湿地

中国观鸟之都、江豚重要栖息地和繁衍地。

麋鹿欢跃，这里有国内最大的自然野化种群。

03

大山包：彩云之南 乌蒙高原

大山包国际重要湿地——

黑颈鹤的越冬栖息地。

2022年，这里的黑颈鹤增至1926只，

是历年来黑颈鹤越冬稳定期的历史最高峰值。

04

玛旁雍错：雪山脚下 高原圣湖

玛旁雍错国际重要湿地——

世界最具代表性高寒湖泊湿地，

高原珍稀野生动植物的家园。

这里的水是藏族百姓心中的圣洁之水。

05

辽河口：红滩之都 灿若朝霞

辽河口国际重要湿地——

位于国际湿地城市盘锦，

是中国最北海岸线，

世界面积最大的滨海芦苇湿地。

06

扎陵湖：黄河之源 璀璨明珠

扎陵湖国际重要湿地——

位于三江源国家公园，

是黄河源头的淡水湖。

07

大九湖：天上九湖 云间湿地

大九湖国际重要湿地——

位于神农架国家公园创建区。

高山盆地、天然草场,

这里是全球罕见的亚热带亚高山泥炭藓湿地。

08

若尔盖：高原宝石 湿地明珠

若尔盖国际重要湿地——

是我国最大的高原泥炭沼泽湿地。

若尔盖连同周边区域

是黄河流域的重要蓄水池、

“中华水塔”的重要组成部分。

这里的人们守护母亲河,

确保一江清水向东流。

09

西溪：天堂圣境 水中灵秀

西溪国际重要湿地——

中国第一家国家湿地公园，

集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体。

西溪之胜，独在于水.

水网密布曲水通幽，描绘出秀美画卷。

自然生态之美

是西溪湿地最内在、最重要的美。

10

南瓮河：大美龙江 湿地北国

南瓮河国际重要湿地——

是中国唯一的寒温带森林湿地生态系统国家级自然保护区。

这里是嫩江之源，

容纳了大兴安岭寒温带森林所有的生物物种。

这里水路十八弯，

风光旖旎，醉美四季。

11

长江口：江海相依 鱼鸟家园

长江口——

从这里，长江流入东海，告别陆地。

长江口中华鲟国际重要湿地,

是中华鲟天然产卵场。

生存了一亿五千万年的中华鲟，

在这里安了“家”。

这里是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上最重要的停歇地。

12

黄河三角洲：黄河入海 湿地青春

黄河三角洲国际重要湿地——

位于国际湿地城市东营黄河口国家公园创建区。

这里是世界上暖温带

保存最广阔、最完善、最年轻的湿地生态系统。

这里还是鸟类国际机场，

每年有600余万只鸟类在这里繁殖、越冬和迁徙。

（总台记者 金珠 高重 ）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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