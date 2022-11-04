自2015年以来，河北省顺平县蒲上镇西南蒲村一直是审计署的定点帮扶村。2014年人均年收入不足2000元，是一个典型的太行山区贫困村。审计署定点帮扶以来，想法设法为村子争取政策、协调资金、跑办项目，村庄面貌发生很大改观。到2019年底，人均年收入突破1万元，村集体年收入达到20万元，现已成为远近闻名的先进村、示范村。特别是针对农村老龄化、空心化严重的问题，审计署在顺平县的挂职干部和驻村第一书记紧紧围绕衔接期总体目标，精心打造“互助幸福院”养老新模式，有效解决了农村养老难的问题，起到了较好的引领示范带动作用。

一、搭建载体，提升农村养老服务保障能力

对部分农村老人而言，“两不愁”的保障水平，不能单靠收入来衡量，也不能单靠增加收入去提升，还要切实帮助其解决日常生活中的难点和痛点。西南蒲村在全面摸排、认真研究的基础上，探索创建互助幸福院，并以此为载体，解决了部分独居和散养五保老人日常就餐照料等生活难题。

一是全面摸底。对全村60岁以上老人的家庭、经济、生产生活、健康等状况进行全面调查摸底，建立了以高龄、特困、失能、残疾等留守老人信息档案。同时，充分发挥网格员、驻村工作队作用，定期入户走访了解情况，及时更新档案信息，实现动态化、精准化管理。

二是精心建设。利用本村原有闲置土地，争取建设资金25万元，新建了260平米房屋，并购置部分养老服务设施，创建了西南蒲村老年互助幸福院，为老人提供就餐临休、文化娱乐、精神慰藉等日间照料服务。目前，入院老人近20位，其中8成以上为独居和散养五保老人。

三是周到服务。制定《蒲上镇西南蒲村老年互助幸福院管理办法》等制度，明确了院民守则、卫生管理、安全保卫、伙食管理等各方面要求，使互助幸福院各项工作有章可循。明确一名村“两委”干部担任院长，一名入院老人担任副院长，专职负责日常管理工作，并聘请专职厨师1名，为入院老人提供优质服务。

二、多方发力，构建互助养老长效运行机制

保障互助幸福院持续运营，是发挥互助养老服务效益的关键。西南蒲村坚持“村级主办、政府扶持、社会参与、互助服务”的原则，不断拓宽互助幸福院运营资金来源渠道，构建多层面筹资体系，有效保障互助幸福院持续健康运营。

一是发挥村集体力量。审计署先后为西南蒲村谋划建设了7座现代化花卉大棚，推动发展花卉种植产业，每年可增加村集体收入16.8万元，为发展村级养老事业提供了有力保障。目前，由村集体全额承担互助幸福院水费、电费等基础运营费用，并对运营资金缺口进行托底保障。

二是借助政府力量。在互助幸福院建设过程中，民政部门给予政策支持20万元。在互助幸福院运营过程后，民政部门通过募集公益捐款等方式，拨付物资1万余元，有效缓解了互助幸福院建设和运营资金不足的问题。

三是汇聚社会力量。积极对接湘财证券、河北省四正北方新型材料有限公司等爱心企业，累计向互助幸福院捐赠物资30余万元。积极发动本村村民到互助幸福院进行志愿服务，包括为老人理发、做饭等，每年提供志愿服务近百余人次。

四是激发内生力量。院内卫生由入院老人轮流负责，倡导身体状况较好的老年人照顾身体状况较差的老年人。在院内空闲区域搭建了小型养鸡场，由入院老人负责管理，既保障老人们的日常营养，也减少了部分食材成本。

三、以点带面，推动农村养老服务高质量发展

西南蒲村坚持以老人需求为导向，推动农村养老服务由补缺型向适度普惠型转变。

一是搭建健康服务平台。针对老年人医疗保健需求，每年在互助幸福院为全村老年人开展健康义诊和体检服务。针对老年人慢性病频发问题，为全村老人进行慢性病专项体检筛查，为29名老人办理了“两病”和慢性病卡，有效降低了老人医药费用支出。在院内设置了“健康小屋”，方便老人日常健康监测。

二是搭建文化活动平台。针对老年人精神文化需求，组建了老年锣鼓队，在院内开设专门场地，方便老人们活动。在院内设立了面向全体老人的“爱心书架”，以图书、报刊为载体，有效丰富了老人精神文化生活。在院内空地安装了10余组健身器材，方便老人日常锻炼。在院内开设棋牌休闲室，方便老人消遣娱乐。

三是搭建文明风气平台。将互助幸福院作为传递尊老敬老风气的载体，连续两年在重阳节为全村70岁以上老人举办敬老饺子宴，用实际行动弘扬敬老爱老传统美德。每年在村内选树敬老爱老先进典型，推动全村建立以孝敬老人为荣、以尊敬老人为荣、以爱护老人为荣的新风尚。

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(责编：曹淼、李源)

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