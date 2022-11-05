人民网北京11月5日电 （记者孙博洋）11月5日，第五届中国国际进口博览会“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”虹桥分论坛在上海国家会展中心举办。本次论坛以“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”为主题。

论坛上，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳在主旨发言中表示，过去的五年，是中国知识产权事业谋篇布局、全面推进的五年。中国政府注重创新驱动，坚持依法治理，持续强化重点整治，大力推进社会共治，不断深化国际合作，有效打造市场化、法治化、国际化营商环境，取得积极成效。下一步，中国将大力推进知识产权强国建设，积极参与全球知识产权治理，严厉打击侵权假冒违法行为，加强与世界各国协作，携手开创知识产权保护新局面。

商务部部长助理李飞表示，近年来，商务部坚持深化与相关国家、地区和国际组织在知识产权领域的交流，推动构建协调联动的国际合作网络，让创新创造更多惠及各国人民，知识产权工作不断取得新进展。下一步，商务部将继续会同相关部门，努力建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系，为促进世界科技进步、助力全球经济复苏作出更大贡献。

上海市副市长张为表示，上海高度重视打击侵权假冒工作，把打击侵权假冒融入经济社会发展大局，着力完善知识产权保护工作机制，着力开展重点领域专项整治行动，着力强化知识产权全链条保护。接下来，上海将一如既往加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒，全力打造国际知识产权保护高地。

世界知识产权组织副总干事王彬颖代表世界知识产权组织总干事邓鸿森对论坛举办表示热烈祝贺，充分肯定中国知识产权保护成效。王彬颖表示，近年来，中国在知识产权领域取得重大成就，中国实施知识产权保护的司法和行政能力大幅增强，得到各国权利人和国际知识产权界广泛认可。世界知识产权组织期待与中国等成员国合作，携手构建平衡、包容、充满活力和前瞻性的全球知识产权生态系统。

(责编：鲁婧、吕骞)

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