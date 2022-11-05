人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

市场监管总局：保护知识产权 加强打击侵权假冒国际合作

2022年11月05日14:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月5日电 （记者孙博洋）11月5日，第五届中国国际进口博览会“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”虹桥分论坛在上海国家会展中心举办。本次论坛以“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”为主题。

论坛上，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳在主旨发言中表示，过去的五年，是中国知识产权事业谋篇布局、全面推进的五年。中国政府注重创新驱动，坚持依法治理，持续强化重点整治，大力推进社会共治，不断深化国际合作，有效打造市场化、法治化、国际化营商环境，取得积极成效。下一步，中国将大力推进知识产权强国建设，积极参与全球知识产权治理，严厉打击侵权假冒违法行为，加强与世界各国协作，携手开创知识产权保护新局面。

商务部部长助理李飞表示，近年来，商务部坚持深化与相关国家、地区和国际组织在知识产权领域的交流，推动构建协调联动的国际合作网络，让创新创造更多惠及各国人民，知识产权工作不断取得新进展。下一步，商务部将继续会同相关部门，努力建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系，为促进世界科技进步、助力全球经济复苏作出更大贡献。

上海市副市长张为表示，上海高度重视打击侵权假冒工作，把打击侵权假冒融入经济社会发展大局，着力完善知识产权保护工作机制，着力开展重点领域专项整治行动，着力强化知识产权全链条保护。接下来，上海将一如既往加强知识产权保护，严厉打击侵权假冒，全力打造国际知识产权保护高地。

世界知识产权组织副总干事王彬颖代表世界知识产权组织总干事邓鸿森对论坛举办表示热烈祝贺，充分肯定中国知识产权保护成效。王彬颖表示，近年来，中国在知识产权领域取得重大成就，中国实施知识产权保护的司法和行政能力大幅增强，得到各国权利人和国际知识产权界广泛认可。世界知识产权组织期待与中国等成员国合作，携手构建平衡、包容、充满活力和前瞻性的全球知识产权生态系统。

(责编：鲁婧、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022北京航天城半程马拉松赛成功举办
　　2022北京航天城半程马拉松赛成功举办，武大靖等奥运冠军领跑。“奔向太空 勇毅前行”赛事摄影组摄 深秋的京郊天气微凉，航天城内喜气洋洋。…
外汇局：前三季度国际收支保持基本平衡 跨境资金流动平稳有序
　　人民网北京11月4日电 （记者杜燕飞）“2022年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差3104亿美元，为历史同期最高值，同比增长56%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，继续处于合理均衡区间；直接投资呈现净流入，跨境资金流动平稳有序。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部