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第十五届中国大连国际海事展览会11月9-11日举办

2022年11月05日14:59 | 来源：大连国际海事展览会
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原标题：第十五届中国大连国际海事展览会11月9-11日举办

2022年11月9-11日，第十五届中国大连国际海事展览会(简称：大连海事展)将在大连世界博览广场隆重举办。展会由中国船舶工业行业协会、中国船东协会、中国造船工程学会主办，辽宁省船舶工业行业协会、辽宁省造船工程学会、辽宁省航海学会、大连星海会展商务有限公司承办。

本届展会以“零碳科技 两化融合”为主题，设置船舶与海工、配套与技术、绿色船舶、船舶数字化及智能化和港航服务五个展区，聚焦绿色船舶先进技术和船舶替代燃料应用，展示船舶设计、研发、生产、管理到服务的全链条智能信息化技术与设备，促进船舶产业向绿色低碳化、制造智能化、产品服务化等方向发展。展览规划面积2万平方米，同期举办2022船舶产业发展论坛、2022年大连船舶机海务技术研讨会暨第二届全国机海务联谊会、船舶工业前沿科技发展论坛、总装与船配企业、船东与船舶企业专场对接会、《船舶经济贸易》杂志理事会议等配套活动10余场，力求科技创新项目、船厂、船东与船配、机务、金融等领域精准对接，促进经贸合作。

组委会通过多种途径开展招展工作，一批国内船舶龙头企业、船配企业以及上下游产业接受邀约将参加大连海事展，截至发稿，已确定参展企业310家，还有200多家企业正在对接参展相关事宜。为了提升展会效果，组委会投入大量人力和财力，想方设法做实做好买家组织和宣传推广工作，目前已经报名参加本届展会的专业买家已经超过10000人，买家组织工作仍在进行中；形成了专业媒体、新媒体、主流媒体和自媒体立体推广矩阵，各类媒体超百家，已发布展会活动、展会广告、品牌展商推介、展会视频等近千次(条)。

(责编：崔元苑、李源)
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