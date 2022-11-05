11月5日，第五届进博会虹桥国际经济论坛“数字贸易的创新发展：机遇与挑战”分论坛举行。交通银行行长刘珺在出席论坛时称，中国是数字货币领域研发测试的先行者，数字人民币具有技术相对成熟、试点范围广且场景丰富、兼容性安全性高等三大优势。更为关键的是，中国有超大的市场优势，14亿人口、41万亿元的消费规模构成了全球需求的重要来源，也催生着全球最为丰富的场景化生态、最为多元的新经济业态。在他看来，人民币国际化、数字人民币协同发力，将成为数字贸易发展的重要推动力。

刘珺表示，人民币国际化、数字人民币协同发力下，注入数字化元素的人民币国际化2.0版将持续提速，并成为中国国际竞争力提升的重要切入点。其间的核心逻辑是以中国市场的巨大需求潜力作为“磁石”，加速促进要素“走出去”“引进来”双向流动，同步丰富数字人民币的跨境应用，以场景建设拓展人民币国际化的广度和深度。

刘珺指出，作为中国对外开放的前沿窗口，上海应当也必须在这一领域先行一步，并将其作为上海国际金融中心建设的主要突破口。

据介绍，交通银行是唯一总行在沪的全球前十大银行，也是首批数字人民币运营机构，在这一领域兼具地缘优势和先发优势，做好对接服务责无旁贷。刘珺称：“我们将继续与上海市深度合作，更加深度参与跨境支付结算系统等金融基础设施建设，加快与上海自贸区、进博会、临港新片区等对接，为数字人民币的应用推广开拓丰富的国际化应用场景和跨境支付场景，助力上海率先构建高端集聚的数字货币产业集群体系，打造全球数字货币研发和应用高地，从数字维度推动人民币国际化的前沿创新和深度实践。通过人民币定价和交易功能在上海的高度集成，以人民币金融产品的国际流动和交互，更好助推上海国际金融中心建设，促进中国经济与全球经济良性循环”。

(责编：崔元苑、李源)

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