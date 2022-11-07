人民网北京11月7日电 （记者栗翘楚）黄浦江畔，盛会再启。11月5日，第五届中国国际进口博览会如约而至。近日，诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍近日做客《人民会客厅——进博时刻》。她表示，进博会的发展历程，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。

“诺和诺德是进博会五年的‘老朋友’，也是‘进博效应’的受益者。5年间，诺和诺德累计有18款创新药，10款注射装置在进博会展示。此后，创新药快速上市，实现了创新药从进博会展品变成商品。”周霞萍说。

周霞萍介绍，诺和诺德以“驱动改变，健康中国”为主题参展本届进博会，重点展示14款糖尿病、血友病、生长障碍疾病领域的创新药以及8款注射装置。同时，还在医药展馆设立了肥胖科普专区，希望借助进博会平台，帮助公众了解肥胖症对健康的影响，认识到保持健康体重的重要性。

得益于进博会强大的溢出效应，2020年，诺和诺德启动“中国同创”计划，将中国纳入全球同步研发体系，旨在借力中国医药改革东风，加速创新，实现中国临床研究与全球研发同步开展，中国患者与全球患者同步受益。预计2025年后，90%以上全球创新药将在国内同步递交审批。

“中国在诺和诺德全球研发战略中的重要性已提升到最高级别。”周霞萍介绍，截至目前，诺和诺德已与15家医院，28个科室建立了战略临床试验合作中心，覆盖8个治疗领域，加强与中国医院的学术交流。

本届进博会上，诺和诺德宣布投资4亿元人民币，在上海临港地区设立诺和诺德（上海）投资有限公司。连续参展进博会五年来，诺和诺德在中国已完成了5次投资，投资总额超过25亿元人民币，逐步深化全产业链布局。其中包括2020年在上海自贸试验区临港新片区投资2亿元人民币，成立诺和诺德（上海）医药贸易有限公司，成为首家落户临港新片区的跨国制药企业。

“扎根中国28年的诺和诺德，见证了中国持续对外开放的成就以及整体营商环境的不断优化。第五届进博会如期而至，也让我们看到了中国经济的韧性和活力。”对于诺和诺德未来在华发展，周霞萍表示，未来，诺和诺德将继续秉承三重底线，以对经济、社会和环境负责的方式开展经营活动，与中国发展同频共振，加码投资，加速创新。

(责编：鲁婧、高雷)

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