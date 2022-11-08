人民网北京11月8日电 （记者王连香）据长江航道局消息，截至当前，长江镇江段航道疏浚土上岸总量已突破200万吨，上岸利用率达40%，创下了历史新纪录。

长江航道局疏浚养护处介绍，长江航道局开展疏浚土综合利用是推动长江经济带发展的重要体现，积极开展疏浚土综合利用工作是长江航道绿色发展的有益尝试和探索，既有效解决了长江航道工程施工及养护疏浚中遇到的弃土处置难题，变废为宝，减少疏浚回淤，改善航道通航条件，减轻疏浚对环境的影响，还有利于缓解地方砂石供应矛盾，减轻非法采砂监管压力，促进地方经济发展。

据悉，2018年11月，镇江市作为长江沿线第三个试点城市，正式启动了长江航道疏浚土综合利用工作，由镇江市政府主导，镇江海事局、长江镇江航道处、长江南京航道工程局等单位支持，共同研究长江镇江段航道疏浚土综合利用工作。结合镇江地区实际情况，在施工工艺、管理方法、作业流程、监管措施、供应体系、产品研发等方面分别做出了创新开拓，打造了一套规范、透明、科学、生态、安全、智慧的长江航道疏浚土“镇江模”赋能生态长江建设。

(责编：王连香、高雷)

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